Grootste automerk houdt medewerkers thuis in Venezuela

Wie behalve het autonieuws ook het wereldnieuws volgt, heeft Venezuela vaak voorbij zien komen dit weekend. Het Zuid-Amerikaanse land is plotseling ontdaan van zijn dictatoriale leider Maduro, wat allerlei gevolgen heeft die we hier op AutoWeek.nl lekker niet gaan bespreken. Wel interessant voor ons is het nieuws dat Toyota, met grote afstand het belangrijkste automerk in Venezuela, zijn medewerkers op het hart drukt om vandaag vooral thuis te blijven en (waar mogelijk) te werken. Net als wij in Nederland dus, al komt dat in ons geval door wat onschuldiger omstandigheden.

Toyota wil de situatie even rustig afwachten, meldt Bloomberg, en heeft de medewerkers dus liever niet op kantoor of aan de productieband. Productieband? Jazeker: Toyota heeft een fabriek in Venezuela, meer precies in Cumana. Wel is het onduidelijk hoeveel auto’s hier nu precies van de band lopen, en lijken dat er na de laatste economische ellende niet veel meer te zijn. Toyota is evengoed met afstand het grootste automerk van de Venezolaanse markt, die uiteraard grillig genoemd kan worden. Volgens Bestsellingcarsblog was Toyota in 2024 zelfs goed voor dik 40 procent van alle verkochte auto’s in Venezuela, hoewel dat aandeel wel daalde.

(foto boven: De Toyota Yaris - hier als rechtsgestuurde Yaris Ativ voor de Thaise markt - is in Zuid-Amerika heel wat anders dan bij ons.)