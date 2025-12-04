Het grote autodealerconcern Van Mossel is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Afgelopen zaterdagavond rond 23.00 uur zag het bedrijf een ‘ongewenst persoon’ de servers binnendringen, waarna Van Mossel zijn systemen zelf platlegde.

De schade bij de grootste dealer van het land lijkt dan ook beperkt, laat directeur Eric Berkhof weten. Hij vreesde dat hackers het bedrijf konden platleggen, klemzetten of gestolen data konden verkopen. Om dat te voorkomen, besloot Van Mossel de systemen direct offline te halen.

"We zijn er op tijd bij geweest. Maar als ik dat zeg, wil ik het ook zeker weten.” Daarom onderzoekt het bedrijf deze week of er daadwerkelijk iets is buitgemaakt op de servers. "Uit voorzorg, om zeker te weten dat er niets mis is gegaan. Voor zover we nu weten zijn er geen data verdwenen.”

Volgens Berkhof speelden de problemen alleen in het Nederlandse deel van zijn bedrijf en een klein stukje van de Duitse tak. Van de 259 servers die het bedrijf gebruikt, werden er drie getroffen. Na de snelle ingreep van Van Mossel konden klanten tijdelijk geen contact opnemen met het bedrijf. Sinds maandagochtend is Van Mossel weer per mail en telefonisch te bereiken. "Klanten gaan er bijna geen ongemak van hebben”, aldus Berkhof.

Van Mossel bestaat al meer dan 75 jaar en is het grootste dealerconcern in de Benelux. Recent nam het bedrijf uit Waalwijk nog autobedrijven in Engeland over. Het bedrijf heeft nu 571 vestigingen en verkoopt 50 verschillende automerken in meerdere Europese landen. Alleen BMW en Mini ontbreken nog. Er werken meer dan 10.000 mensen.