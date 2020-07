Gouverneur Michigan waarschuwt voor sluiting autofabrieken

In de 'thuisstaat' van de drie grootste Amerikaanse autoconcerns is het coronavirus betrekkelijk onder controle en dat maakt het mogelijk om de productie in de autofabrieken te laten plaatsvinden. Onder strenge maatregelen bouwen Ford, GM en FCA er weer door. De auto-industrie is een zeer belangrijke bron van werkgelegenheid voor de lokale inwoners én een essentieel onderdeel van de economie. Dat alles staat op het spel, waarschuwt gouverneur Gretchen Whitmer. Terwijl de autofabrieken hun productie opschroeven, lijkt de bevolking zich steeds minder aan te trekken van het virus.

Hoewel corona er momenteel een stuk minder vertegenwoordigd is dan een paar maanden geleden houdt de staat rekening met een opleving ervan. Whitmer drukt de lokale bevolking op het hart om zich aan de regels te houden: "Als Michiganders geen mondkapje dragen in het openbaar, kunnen de besmettingen weer oplopen en zijn we mogelijk genoodzaakt om zaken als de autofabrieken weer te sluiten", tekent Automotive News op. Whitmer houdt hier sterk rekening mee en waarschuwt dat een dergelijke 'tweede golf' verwoestend kan zijn voor de lokale industrie en economie.

In de belangrijkste Amerikaanse staat qua autoproductie konden de fabrieken in mei weer gaan draaien. Destijds gaf Whitmer hier nog toestemming voor, omdat het virus er toen fors aan terrein had verloren. De 'Grote Drie' hadden liever al eerder de productie hervat, maar vakbond UAW dwarsboomde dergelijke plannen meerdere keren, omdat de veiligheid van de werknemers nog niet zou kunnen worden gewaarborgd.