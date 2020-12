Global NCAP geschrokken van Great Wall Steed 5

Een score van 0 sterren in een NCAP-crashtest anno 2020? De organisatie riep vier jaar geleden al dat dat eigenlijk niet meer zou mogen gebeuren. Toch is het weer raak: in Zuid-Afrika scoorde de Great Wall Steed 5 0 sterren. De pick-up heeft geen airbags, de structurele integriteit wordt als 'instabiel' bestempeld en uit het rapport blijkt verder dat met name de bestuurder tijdens een crash gevaar loopt op levensbedreigend letsel. Volgens Global NCAP is het resultaat extra zorgelijk omdat pick-ups in Afrika zeer populair zijn. In 2018 behaalde de Nissan Hardbody, die in hetzelfde segment zit als de Steed 5, ook al een score van 0 sterren. In tegenstelling tot de Great Wall beschikt de Nissan wél over airbags, maar kennelijk maakt dat voor het eindresultaat geen verschil.

Ook over de Renault Kwid en de Haval H1 is Global NCAP niet tevreden. Beide auto's scoorden twee sterren, waarbij de structurele integriteit tevens 'instabiel' bleek. In 2016 scoorde de Kwid overigens nog 0 sterren in India, maar sindsdien heeft Renault de veiligheid van het model verbeterd. De Zuid-Afrikaanse versie van de Kwid heeft overigens drie sterren behaald, omdat die ook nog beschikt over zij-airbags. De Haval H1 heeft twee airbags, maar brengt het er in de test net wat slechter vanaf dan de Kwid. Beide auto's krijgen overigens ook twee sterren voor de bescherming van kinderen. De Great Wall Steed 5 komt op dat gebied slechts tot één ster.

Marginaal resultaat

De Afrikaanse crashtests van Global NCAP zijn onderdeel van de 'Safer Cars for Africa'-campagne, die sinds 2017 loopt. Het doel hiervan is uiteindelijk om de voertuigen op de Afrikaanse markt veiliger te maken. Die campagne zit er met inachtneming van de meest recente resultaten dus nog niet op. "Deze resultaten zijn reden tot zorg", zegt Willem Groenewald, directeur van de Automobile Association South Africa. "Sinds de eerste resultaten in 2017 roepen we al om een verbetering van de veiligheidsnormen door de overheid. Deze resultaten bevestigen opnieuw dat dit snel moet gebeuren."