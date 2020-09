Retro-vooruitblik: Great Wall Futurist

Nou is Futurist weliswaar een toepasselijke naam als we kijken naar de techniek van deze auto, maar daarover straks meer. De koets vertelt een ander verhaal. We zien diverse retro-invloeden. Zo doet de achterkant bijvoorbeeld enigszins denken aan een GAZ Volga en ook het feit dat het een vierdeurs hardtop is, is een opvallend retro-element. De uitbundige aanwezigheid van chroom en de los op de voorbumper staande mistlampen zijn leuke kersen op de klassieke taart. Tenslotte is het interieur zo op de schets afgaande ook voorzien van de nodige knipogen naar vervlogen tijden.

Maar goed, technisch gezien is het model juist heel modern. Vandaar de naam. De Futurist staat op Great Walls nieuwe modulair 'Lemon'-platform. Dat is geschikt voor conventionele verbrandingsmotoren, plug-in hybride en volledig elektrische aandrijflijnen. Daarbij wordt er gesproken over niveau 3 autonome techniek, dus moet je tot op zekere hoogte het rijden aan de auto over kunnen dragen. Zaterdag trekt Great Wall het doek van de auto in Peking. We hoeven er vooralsnog niet op te rekenen dat we de Futurist, of de productieversie daarvan, in Europa gaan treffen.