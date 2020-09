Retrorakker Great Wall gepresenteerd

De Chinese kolos Great Wall Motors heeft een concept-car gepresenteerd die het naar eigen zeggen Chaopai heeft gedoopt, een Chinese term die zich laat vertalen naar iets als 'trendy' of 'modieus'. Overigens staat er achterop ook 'Futurist', dus welke naam we nou aan kunnen houden, is niet helemaal duidelijk. Geslaagd komt de auto in ieder geval voor de dag. De bijzondere concept-car is namelijk een bijzonder klassiek vormgegeven model geworden!

De vrolijke showauto van Great Wall Motors heeft een relatief fel ogende snuit, met een grote maar vooral dichte grille die aan weerszijden twee venijnige en met led-matrixtechniek uitgeruste koplampen heeft. Ook voor de grille nemen we twee lampen waar, hoogstwaarschijnlijk de mistlampen. De sedan heeft op stokjes geplaatste camera's die als zijspiegels fungeren en heeft een opvallend glad voorkomen. Daarnaast is de 'Trendy' uitgerust moet zogenoemde suicide doors en dat betekent dat de achterportieren 'andersom' openen. Een B-stijl heeft de auto niet, en dat maakt het eigenlijk tot een vierdeurs hardtop volgens de klassieke betekenis. De kleine spaakwieltjes zijn met hun relatief dikke velgranden weer een leuk retro-element. De aalgladde achterkant ademt de sfeer van de jaren zeventig en vroege jaren tachtig.

Ook het interieur is een klassiek feestje. Hoewel er zich achter het stuur een klein digitaal display bevindt waarop de snelheid kan worden afgelezen en er ook een scherm centraal op het dashboard is geplaatst, ziet het geheel er bijzonder retro uit. Kleine ronde ventilatieroosters, de vintage kleurstelling en het dunne stuurwiel, compleet met binnenste halve cirkel voor de claxon, dragen bij aan de ultieme oldtimer-beleving. Great Walls aandachtstrekker moet volgens het bedrijf autonoom (niveau 3) kunnen rijden. Andere moderne zaken komen in de vorm van een inductielader, 5G-connectiviteit en een 360-graden camera. Informatie over de aandrijflijn geeft Great Wall niet vrij, maar het is aannemelijk dat de 'Trendy' een elektrohart heeft. Naar verluidt staat de auto echter op een basis die ook ruimte biedt aan conventionele aandrijving.

Het is nog even de vraag onder welk merk Great Wall een mogelijke productieversie gaat voeren. Met Ora heeft het bedrijf een merk in handen dat zich volledig richt op de ontwikkeling en productie van elektrische modellen die zijn overgoten met een klassiek designsausje. Mocht er een productieversie komen, dan ligt het voor de hand dat de Trendy een Ora wordt.