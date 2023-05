Great Wall Voleex C30 (2012) – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Dankzij Lynk & Co, BYD, Nio, MG en nog een heleboel andere merken is de Chinese auto nu écht gearriveerd in Europa. Over een paar jaar weten we wie er blijft en wie er verdwijnt, maar het gat dat laatstgenoemden achterlaten wordt ongetwijfeld weer opgevuld door andere nieuwkomers. Een merk dat we hier nog niet kennen is Great Wall, dat net als grofweg de helft van de ooit zo populaire Chinese restaurants in Nederland is vernoemd naar die beroemde Chinese Muur. De andere helft heet volgens ons eigen onderzoek overigens ‘Rose Garden’, maar daarvan is naar verluidt nog geen automerk ..

Hoe dan ook: Great Wall is niet alleen een merk, maar zelfs een heuse autofabrikant. Het is echt een op zichzelf staand bedrijf dat volgens Globaldata.com in 2021 de op vijf na grootste autobouwer van China was. Dat is niet iets wat je als bedrijf van de daken schreeuwt, maar betekent wel dat Great Wall in harde aantallen alsnog een heel grote speler is. Great Wall bestaat sinds 1984 en introduceerde in 2010 de auto die je hier ziet, de Voleex C30.

Je zou er zomaar overheen kunnen kijken, want opvallend is de Voleex allerminst. Zijn keurige koetsje lijkt niet op één specifiek ander model, maar heeft ook eigenlijk niets dat hem direct herkenbaar maakt als Great Wall, of überhaupt als iets bijzonders. Reken maar dat het wel degelijk bijzonder is om deze auto in Nederland en op Nederlands kenteken tegen te komen, want grijze import uit China maken we toch maar zelden mee. Het vermoeden bestaat dan ook dat hij niet direct uit zijn thuisland is gekomen, maar via Bulgarije naar ons land kwam. Volgens de Wikipediapagina over dit model – sorry! – zat daar een bedrijf dat ze nieuw importeerde. De rode Voleex C30 rolde in 2012 van de productieband, kwam in 2016 naar Nederland en is sindsdien niet meer van de zijde van zijn eerste Nederlandse eigenaar geweken. Kennelijk levert de auto weinig hoofdbrekens op en dat is niet zo gek, want de motor is naar verluidt afkomstig van Toyota. De 1.5 levert 105 pk, prima voor een voertuig dat nog geen 1.200 kg weegt. De staat van de auto lijkt best aardig, maar van vertroetelig is duidelijk geen sprake. Zo is-ie behoorlijk vies, en laat de blanke lak van de motorkap op vrij uitgebreide schaal los.