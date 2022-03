Nieuwe BMW M5 jaagt over de 'Ring

De nieuwe BMW M5 is geladen met elektrokracht. Voor het eerst in de geschiedenis van de 5-serie krijgt de M5 een plug-in hybride aandrijflijn. Om er zeker van te zijn dat de daardoor in ieder geval niet lichter geworden M5 zich ook een beetje sportief kan gedragen, laat BMW's de sportieve topversie van de nieuwe 5-serie uit op de Nürburgring-Nordschleife.

BMW werkt hard aan een nieuwe generatie van de 5-serie. De nieuwe Fünfer krijgt in de vorm van de i5 ook een geheel elektrische versie, een auto die zijn tanden moet zetten in de Mercedes-Benz EQE en de nog op de markt te brengen Audi A6 e-tron. De rest van het 5-serie-gamma mist de elektrificatieboot natuurlijk niet. Er komen mild-hybride versies én plug-in hybride smaken. BMW is het aan zijn stand verplicht om ook met een nieuwe M5 te komen. Ook dat wordt een plug-in hybride! Op de Nürburgring-Nordschleife is die nieuwe M5 in actie te zien.

De 5-serie op deze foto's verraadt zijn ware aard onder meer met sportiever ogende bumperwerk, de aangezette wielkastranden én de vier knalpijpen die onderaan de bilpartij hangen. Een echte M5 dus. De stickers Hybrid Test Vehicle wijzen erop dat de nieuwe M5 is voorzien van een plug-in hybride aandrijflijn. In het linker voorscherm is de klep waarachter zich het laadpunt bevindt al te zien.

Het is bepaald niet ondenkbaar dat ook de nieuwe M5 gewoon weer een achtcilinder krijgt. In de XM Concept, een vooruitblik op een nieuwe M-SUV, hing BMW al een plug-in hybride aandrijflijn waarbij de verbrandingsmotor een V8 was. We mikken erop dat BMW een soortgelijke aandrijflijn ook in de M5 lepelt. Reken op een vermogen van zo tussen de 700 en 750 pk. Bepaald niet mis, zeker niet als je je bedenkt dat de huidige M5 het in zijn krachtigste vorm tot 635 pk schopt. Dat extra vermogen is gezien het hogere gewicht als gevolg van de plug-in hybride aandrijflijn natuurlijk meer dan welkom. We verwachten de nieuwe BMW 5-serie volgend jaar op de markt. De M5 staat waarschijnlijk voor een jaar later op de planning.