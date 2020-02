Genève: de schade

Peugeot, Citroën, Mercedes-Benz, Ford, Opel.. het zijn maar enkele van de merken die stiekem in hun vuistje zullen lachen. Zij hadden immers al besloten Genève dit jaar links te laten liggen en ontkomen daardoor aan een gigantische schadepost. Hoe groot die precies is, valt onmogelijk te achterhalen; Palexpo houdt de lippen stijf op elkaar. Maar een rondje bellen met ingewijden (die geen van allen bij naam genoemd willen worden) leert dat de totale schade 'vele tientallen miljoenen euro's, richting de honderd miljoen', moet bedragen. De standbouw alleen kost elk merk al vele miljoenen, maar denk ook aan de huur van de vierkante meters beursvloer, transport van auto's en ander materieel, hotels en vluchten voor de standbemanning, VIP's, pers en andere gasten. De kamerprijzen in en rond Genève gaan tijdens de beurs altijd sky high en bedragen al gauw tussen de 500 en 600 euro per nacht.

Naast de schade van deze annulering wordt ook gevreesd voor het effect op lange termijn voor de beurs van Genève. Dat merken wegblijven van internationale beurzen is een verschijnsel dat al een aantal jaren aan de hand is. Het is dan ook de vraag wat de merken, die nu geld in rook zien opgaan en straks het effect van de gemiste beurs voelen, voor de komende edities van de GIMS zullen besluiten. Maar ook wat die merken zullen doen met de introducties die voor de komende dagen in Genève gepland stonden.