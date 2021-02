Genesis GV70 elektrisch door de sneeuw

Met de GV70 hoopt Genesis het auto's als de BMW X3 en Audi Q5 lastig te gaan maken. Eind december onthulde Genesis de nieuwe SUV al en toch heeft onze spionagefotograaf hier een zwaar ingepakt exemplaar voor de lens gekregen. De grootste hint naar deze geheimzinnigheid kwam uit de uitlaten. Althans, uit het afwezig zijn daarvan. Deze GV70 beweegt zich namelijk elektrisch voort en dat is direct de bevestiging waar de onlangs door Genesis geregistreerde naam 'GV70e' op slaat: een volledig elektrische versie van de GV70.

Het is niet ondenkbaar dat de camouflage wel degelijk nog wat uiterlijke veranderingen verbergt. Genesis volgt mogelijk een vergelijkbare aanpak als BMW met de iX3, waar dit een concurrent van wordt. Een wat andere grille en enkele designelementen die subtiel weggeven dat het om een elektrische variant gaat, zijn er waarschijnlijk bij. Dat ook G70e, G80e, G90e, GV80e en GV90e als namen zijn geregistreerd, is een voorbode dat ook de broertjes van deze GV70 aan de elektrokracht gaan. Interessant voor de Nederlandse markt, aangezien Genesis het ook in Europa wil gaan proberen.

Over specificaties tasten we vooralsnog in het duister. De reguliere GV70 is er met een 304 pk sterke 2.5 turbomotor die benzine lust, maar ook met een 3,5-liter geblazen zescilinder die goed is voor 380 pk. Dieselen kan ook; daarvoor is een 210 pk sterke 2.2 viercilinder aangewezen. De aandrijving geschiedt via de achterwielen of alle vier de wielen. Reken voor de elektrische versie dus ook al gauw op zo'n 300 pk vermogen en waarschijnlijk versies met achterwielaandrijving en vierwielaandrijving. In dat laatste geval gaat het dan waarschijnlijk wel om een krachtigere variant. Qua actieradius zetten we in op richting de 500 km volgens de WLTP-cyclus.

Onder deze GV70e komt overigens een kleiner volledig elektrisch model dat nu onder codenaam JW bekendstaat. Die auto troont op het modulaire EV-platform van moederbedrijf Hyundai, E-GMP, en wordt dan ook enkel elektrisch leverbaar. Er gaan geruchten dat die uiteindelijk zal luisteren naar de naam GV60e.