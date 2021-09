Genesis GV60 naar Europa met 77 kWh accu

Genesis was ooit een modelnaam van Hyundai, maar is nu in feite tot Hyundai wat Lexus voor Toyota is. Het merk strijkt dit jaar nog neer op Europese bodem en brengt in landen als Duitsland en Zwitserland eerst de G80 en GV80 op de markt, daarna volgen de G70 en GV70. Eerder dit jaar presenteerde Genesis zijn tweede volledig elektrische model: de GV60. Genesis hield de technische specificaties van de GV60 nog even onder de pet, maar doet die nu uit de doeken en zegt daarbij ook dat de GV60 naar Europa komt. Goed nieuws! Mocht Genesis ook de Nederlandse markt betreden, dan heeft het merk er met de GV60 een interessant model bij.

De GV60 is namelijk een direct zustermodel van de warm ontvangen Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5, eigenwijs vormgegeven elektrische modellen die gebruikmaken van het E-GMP-platform. Dat modulaire en specifiek voor elektrische auto's ontwikkelde platform valt in de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 te combineren met een 58 kWh en met een 77,4 kWh groot accupakket. Genesis brengt alleen de 77,4 kWh accu naar de GV60. Wel komen er versies met achter- en voorwielaandrijving.

Vermogen en actieradius

De achterwielaangerdreven variant heeft een 228 pk en 350 Nm sterke elektromotor op de achteras. Deze GV60 heeft een actieradius van 451 kilometer. De Genesis GV60 met vierwielaandrijving heeft achter een 218 pk sterke elektromotor en voor een exemplaar met 101 pk. Samen zijn ze goed voor een systeemvermogen van 319 pk en 605 Nm. De sterkere elektromotoren zorgen wel voor een iets kleinere actieradius, al is de range van de vierwielaangedreven GV60 met 400 kilometer niet iets om je voor te schamen.

Genesis heeft ook een sportief topmodel voor de GV60 bedacht. Die variant heeft twee 218 pk krachtige elektromotoren die de cross-over aan een systeemvermogen van 425 pk en 605 Nm helpen. Zijn actieradius bedraagt 368 kilometer. Een 584 pk sterke variant zoals de Kia EV6 die heeft, krijgt de GV60 niet. Wél is de GV60 uitgerust met een Boost-modus én met een heuse Drift Mode. Kleine kanttekening: alle in dit artikel genoemde cijfers zijn die van de Genesis GV60 die in thuisland Zuid-Korea op de markt komt. De cijfers van de GV60 die naar Europa komt, volgen later. Elke GV60 kan tot 350 kW laden, wat betekent dat de 77 kWh accu in 18 minuten van 10 procent tot 80 procent van zijn capaciteit is vol te pompen met stroom.

Afmetingen

Tot op heden moesten we gissen naar de afmetingen van de GV60, maar ook die open plekken kunnen we nu invullen. De Genesis GV60 is 4,52 meter lang, 1,89 meter breed en 1,58 meter hoog. Daarmee is hij beduidend korter dan de 4,64 meter lange Ioniq 5 en 4,68 meter lange Kia EV6. Ook is de GV60 2 centimeter lager dan Hyundai's EV, maar wel drie centimeter hoger dan de gestrekte Kia. De wielbasis van de Genesis GV60 is met 2,9 meter gelijk aan die van de Kia EV6, maar tien centimeter korter dan die van de Hyundai Ioniq 5 die 3 meter tussen zijn voor- en achteras heeft.

Uitrusting

Genesis rust de GV60 uit met behoorlijk wat technologische verwennerij. Zo krijgt de auto onder meer Face Connect, een systeem dat het gezicht van de eigenaar herkent als die zich in de buurt van de auto bevindt en de auto ontgrendelt. In de GV60 moet het dankzij Road Active Noise Control doodstil zijn. Daarnaast is Road Preview standaard aan boord, een systeem dat uit camera's bestaat en het wegdek scant om daar de demping op aan te passen.

Vind jij de Genesis GV60 een interessant model voor de Nederlandse markt? Laat het ons weten in de reacties!