Genesis komt deze zomer naar Europa

Dat Genesis naar Europa komt, is al enige tijd bekend. Nu weten we ook wanneer: Genesis strijkt vanaf juni neer in Europa. Het merk, dat ontstond toen Hyundai modelnaam Genesis in 2015 losweekte en er een apart luxemerk van maakte, opent deze zomer in Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk zijn eerste vestigingen. Ook online verkoop behoort tot de mogelijkheden. Volgens Genesis is dat de 'initiële lancering van het merk', dus reken erop dat het later uitbreidt naar andere Europese landen en waarschijnlijk ook Nederland.

Genesis begint in eerdergenoemde landen met de verkoop van de G80 en GV80, die je kunt zien als concurrenten van auto's als respectievelijk de BMW's 5-serie en X5. Vlak daarna komen de G70 en GV70 op de markt, die auto's als de BMW's 3-serie en X3, Audi's A4 en Q5 en Mercedessen C-klasse en GLC op de korrel hebben.

Elektrisch

In Europa is elektrisch rijden met een grote opmars bezig en daar heeft Genesis ook op voorgesorteerd. We mogen in ons deel van de wereld in het eerste jaar direct drie volledig elektrische modellen van Genesis verwachten. De eerste is de onlangs onthulde Genesis G80 Electrified, die waarschijnlijk als G80e door het leven zal gaan. Daarna verschijnen er dus nog twee, waarvan er één op een speciaal voor EV's bestemd platform staat. Waarschijnlijk is dat de Genesis 'JW', die al meermaals in Europa is gespot; een zustermodel van de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6. De andere is mogelijk de volledig elektrische versie van de GV70, de GV70e dus.

Interessant genoeg, nu nog afwachten wanneer Genesis ook Nederland aandoet. Denk jij dat dat kans van slagen zou hebben?