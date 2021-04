Genesis G80 nu ook elektrisch

Genesis stelde vorig jaar rond deze tijd de nieuwe G80 aan de wereld voor, de opvolger van het model dat voorheen als Hyundai Genesis door het leven ging. Die gelikt gelijnde liftback in het segment van auto's als de BMW 5-serie en Mercedes-Benz E-klasse krijgt nu een volledig elektrische versie. Die Electrified G80 geheten elektrische Genesis, die straks waarschijnlijk simpelweg G80e gaat heten, is vanbuiten slechts door zijn dichte grille als EV te herkennen. In die grille is ook het laadpunt verstopt. Ook interessant: Genesis geeft de elektrische G80 een dak dat met zonnecellen is bezaaid. Elk beetje gratis stroom is natuurlijk mooi meegenomen.

De elektrische Genesis G80 heeft een accupakket in zijn bodem dat net als dat van auto's als de Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5 overweg kan met 400v- en 800v-laadstructuren. Dat maakt snelladen met hoge laadvermogens mogelijk. De exacte capaciteit van het accupakket houdt Genesis nog even onder de pet. Wel belooft Genesis een elektrische actieradius van meer dan 500 kilometer volgens de NEDC-cyclus. Volgens de Zuid-Koreaanse meetmethode moet de Electrified G80 tot 427 kilometer ver kunnen komen op een lading. Via een V2L-aansluiting (Vehicle to Load) kan de elektrische G80 apparaten als laptops, maar ook andere auto's opladen met een maximum laadvermogen van 3,6 kW. Genesis eerste elektrische model heeft twee 186 pk sterke elektromotoren die samen goed zijn voor een systeemvermogen van 380 pk en 700 Nm. De vier- of achterwielaangedreven G80 is in staat in 4,9 tellen naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) te sprinten. De elektrische G80 krijgt een stel eigen lakkleuren, waaronder Matira Blue en Dark Green Two-Tone.

Genesis' eerste EV is heus niet de laatste van het merk. Zo komt Genesis onder meer nog met een cross-over van formaat Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5. Het is nog altijd niet helder wanneer Genesis de Europese markt betreedt. Dat het merk ooit naar Europa komt, staat echter vast.