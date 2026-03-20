Genesis GV60: elektrische 'premium-Hyundai' vanaf €49.995

Genesis slaat eindelijk zijn vleugels uit in Nederland. Het stelt zich met drie modellen aan de Nederlandse markt voor, waarvan de kleinste en goedkoopste deze Genesis GV60 is.

Van de drie elektrische modellen die Genesis in Nederland op de markt brengt, is de Genesis GV60 de enige die volledig als EV is ontwikkeld. Hij deelt zijn modulaire E-GMP-platform met diverse elektrische Ioniq-modellen van Hyundai en dus ook met diverse Kia's. De Genesis GV60 bestaat buiten Europa al zo'n vijf jaar en is al eens gefacelift. We weten nu wat hij in Nederland minimaal gaat kosten: €49.995.

Voor nipt minder dan €50.000 krijg je een 4,55 meter lange elektrische cross-over met een sterk aflopende daklijn. De vanafprijs geldt voor de Genesis GV60 met 229 pk sterke elektromotor op de achteras. Die variant schopt het tot een elektrisch rijbereik van 561 kilometer. Net als elke andere GV60 heeft deze instapper een 84-kWh accu. Hij zoemt vanuit stilstand in 7,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h en haalt maximaal 185 km/h.

De GV60 komt ook als vierwielaangedreven GV60 Sport. Die heeft twee elektromotoren, is 318 pk sterk en komt 512 kilometer ver zonder bij te laden. Je zoemt er al in 5,5 seconden mee vanuit stilstand naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 200 km/h. Hoger op het menu komt de GV60 Sport Plus te staan. Die brengt maar liefst 490 pk op de been en haalt een rijbereik van 501 kilometer. In slechts 4 tellen stamp je met de voorlopige topversie naar de 100 km/h. Alle varianten kunnen overigens met zowel 400V- als 800V-laadstations overweg; snelladen kan met maximaal 350 kW. Prijzen van deze versies volgen later.

Hierbij blijft het niet. Ook de snikhete en 650 pk sterke ultieme topversie van de Genesis GV60 komt naar Nederland. Meer informatie over die Genesis GV60 Magma volgt in de tweede helft van dit jaar.