Genesis introduceert gezichtsherkenning voor ontgrendelen auto

Genesis voert een modeljaarupdate door voor zijn volledig elektrische GV60, de auto die zijn platform deelt met de Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6. Het luxemerk van de Hyundai Motor Group introduceert daarbij een gezichtsherkenningssysteem voor het ontgrendelen van de auto, een wereldprimeur. Het systeem maakt gebruik van de technologie die in smartphoneland goed en wel geïntegreerd is en maakt het bij je dragen van een telefoon, smartwatch of sleutel voor het gebruiken van je auto overbodig. Ontgrendelen gaat door middel van gezichtsherkenning, starten doe je door een van je vingers op de vingerafdrukscanner te leggen. De auto onthoudt de gezichten en vingerafdrukken van maximaal vier personen.

Het nieuwe systeem behoort vanaf het doorvoeren van de modeljaarupdate in 2023 tot de opties bij het samenstellen van een Genesis GV60, een auto die in Europa vooralsnog alleen te koop is in Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Over de eventuele komst van Genesis naar Nederland kunnen we je nog geen nieuws melden. De laatste keer dat we daarover schreven, was 2024 het voorzichtig aangehaalde richtjaar voor de eventuele introductie.

Privacy

Genesis schrijft in zijn persbericht voor de modeljaarupdate dat het gezichtsherkenningssysteem en de vingerafdrukscanner de voor de systemen benodigde data nooit op een externe plek opslaan. Daarbij zullen die versleuteld zijn in de software van de auto. Voor eventuele zorgen omtrent de privacy van je biometrische gegevens is volgens het merk dus geen reden.

De vingerafdrukscanner van het systeem vind je in het interieur, de scanner voor de gezichtsherkenning plaatst Genesis op de B-stijl. Hoewel de technologie vanaf heden optioneel is, biedt de modeljaarupdate verder wel meer ruimte voor de standaarduitrusting van de GV60. Zo kunnen Zwitserse, Duitse en Britse kopers van het model voortaan altijd genieten van onder meer een massagefunctie in de bestuurdersstoel, stoelverwarming voor- en achterin en uitgebreidere sfeerverlichting.