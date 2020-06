Gelekt: vernieuwde BMW M5

Onlangs voerde BMW een facelift door op de 5-serie. BMW's concurrent van auto's als de Mercedes-Benz E-klasse werd uitvoerig belicht, maar de vernieuwde M5 hield het merk nog even onder de pet. De officiële onthulling staat voor morgen gepland, maar dankzij een alert Instagram-account is de auto al alvast te zien.

Tot de M5 morgen wordt gepresenteerd, moeten we het met deze ene afbeelding doen. BMW heeft de vernieuwde M5 niet zomaar in deze rode kleur op de foto gezet, zeer waarschijnlijk is deze voor de M5 nieuwe rode lak een nieuwe kleur waarmee het merk de auto introduceert. Op optisch vlak zijn er weinig schokkende zaken waar te nemen. Net als de reguliere vernieuwde 5-serie heeft ook de nieuwe M5 de aangescherpte snuit met de grotere grille en plattere koplampunits met een nieuwe indeling. Het bumperwerk is eveneens aangepast en past prima bij wat de M5 is: de overtreffende trap van de M550i en in tegenstelling tot die eveneens niet malse sportversie een volwaardig M-model. De zwarte accenten die op dit exemplaar zichtbaar zijn, lijken afkomstig uit een specifiek optiepakket. Achter het zwarte lichtmetaal van dit gelekte exemplaar verschuilen zich kanariegele remklauwen.

Of de vernieuwde M5 net als voorheen weer in twee smaken verschijnt, valt nog te bezien. Eerder was de huidige M5 te krijgen met een 600 pk sterke geblazen 4.4 V8. Daarboven stond de krachtigere M5 Competition met een tot 625 pk opgeschroefde variant van die achtcilinder. Het is niet ondenkbaar dat BMW de reguliere M5 al 625 pk geeft, al zou BMW een dergelijke vermogensupgrade ook kunnen bewaren voor de complete generatiewissel die voor over een aantal jaar gepland staat. Morgen weten we meer!