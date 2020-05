Dít is de vernieuwde BMW 5-serie

BMW presenteert de vernieuwde 5-serie. De zevende generatie van de 'Fünfer', die sinds 2017 meedraait, is in een strakker jasje gestoken en profiteert ook op technisch gebied van een aantal welkome vernieuwingen.

Gemiddeld genomen houdt een generatie van de BMW 5-serie het zo'n zeven jaar vol. Dus is het geheel in lijn met die traditie dat nu, na 3,5 jaar, de G30-generatie een verjongingskuur krijgt. De 5-serie stamt qua ontwerp uit een andere tijd dan kleine broer 3-serie, maar dat zet deze facelift recht. Om te beginnen aan de voorkant; daar treffen we volledig nieuwe, scherper gevormde koplampunits met een geheel nieuwe indeling. Optioneel zijn de led-units voortaan leverbaar met matrixtechnologie. Ze sluiten naadloos aan op de iets in hoogte en breedte gegroeide 'nierengrille'. Die houdt BMW overigens duidelijk subtieler dan bij bijvoorbeeld de 7-serie en de aankomende 4-serie. Ook aan de achterzijde zijn het vooral de lampen die een andere aanblik bieden. Hier geldt eveneens dat een compleet nieuwe indeling van de lichtunits de 5-serie meer in lijn trekt met de huidige designtaal van het merk.

In het interieur gaat BMW een stuk subtieler te werk. Standaard treffen we er een licht herziene variant van het 10,25-inch infotainmentscherm. Wie liever een groter scherm heeft, kan tekenen voor een 12,3-inch exemplaar. Op het stuur is de indeling van de knoppen licht gewijzigd en BMW meldt dat er voortaan een uitgebreidere climate control standaard is in de 5-serie. De bedieningselementen op de middenconsole worden altijd omlijst met hoogglans zwarte 'pianolak'. BMW's Personal Assistent is voortaan standaard en ook de navigatiefunctionaliteiten van BMW Maps kunnen voortaan standaard gebruikt worden. Daarmee worden routes automatisch geoptimaliseerd op basis van verkeersdrukte. Ook kan het infotainmentsysteem voortaan standaard overweg met Android Auto en Apple Carplay. Op veiligheidsgebied profiteert de vernieuwde 5-serie onder meer van een uitgebreidere Lane Departure Warning. Ook nieuw: de 5-serie komt beschikbaar met een functie die de auto in bijvoorbeeld een file zo ver mogelijk tegen de wegmarkering zet. Het doel: plaats beschikbaar maken voor de hulpdiensten.

Mild-hybrid en plug-ins

Het grootste nieuws onder de nieuwe motorkap is de uitbreiding van mild-hybrid techniek. Voortaan zijn alle vier- en zescilindermotoren in de 5-serie voorzien van een 48V-systeem. Een starter-generator, gekoppeld aan een eigen accu, kan tot 11 pk extra vermogen leveren. Dat wordt bijvoorbeeld aangesproken bij accelereren of tijdens tussensprintjes, maar kan tijdens rustiger rijden ook het werk van de verbrandingsmotor verlichten om het verbruik te drukken. Regeneratief remmen zorgt ervoor dat de accu bijgeladen wordt.

BMW houdt het gedetailleerde motorenaanbod nog even onder de pet, maar heeft het over drie benzine- en drie dieselversies (vier- en zescilinders) die tussen de 184 pk (520) en 340 pk (540) aan vermogen leveren. De 150 pk sterke 518d schittert nog even door afwezigheid, maar keert mogelijk in een later stadium terug. Bovenin het aanbod blijft overigens ook de 530 pk sterke M550i xDrive Sedan nog leverbaar, met de dubbel geblazen 4,4-liter V8 onder de kap. Over de M550d wordt nog met geen woord gerept, dus ook die diesel zien we mogelijk niet meer terug. Overigens is in alle gevallen behalve de instapper (520) de achttraps Steptronic-automaat standaard. Uiteraard komt ook de vernieuwde 5-serie weer beschikbaar als heftige M5, al bewaart BMW alle ins- en outs van die Überfunfer voor een later moment.

Groot nieuws op het gebied van plug-in hybriden. Op de internationale motorenlijst van de 5-serie komt namelijk een aantal nieuwe plug-ins te staan. Tot op heden was er hier enkel de keuze uit de 530e en 530e xDrive Sedan, maar die krijgt gezelschap van de 530e en 530e xDrive Touring. Daarin krijgt de 184 pk sterke 2,0-liter viercilinder bijval van een 109 pk sterke elektromotor, om (met XtraBoost-modus) op een maximaal systeemvermogen van 292 pk uit te komen. BMW geeft een volledig elektrische actieradius op van tussen de 58 en 62 kilometer voor de nieuwe 530e in sedanvorm en 53 tot 56 km voor de 530e xDrive Touring. Helemaal nieuw is de 545e xDrive Sedan. Daarin doet een 286 pk sterke zes-in-lijn het werk samen met dezelfde 109 pk sterke elektromotor als in de 530e. Het systeemvermogen bedraagt volgens BMW 394 pk. In dit geval is een elektrisch rijbereik van tussen de 54 en 57 kilometer mogelijk.

De vernieuwde 5-serie komt komende herfst op de markt. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.