Gefacelifte Mitsubishi Eclipse Cross duikt op

Mitsubishi staat op het punt de Eclipse Cross een grondige facelift te geven. Eerder al liet het merk teaserafbeeldingen van de vernieuwde SUV zien, maar niet eerder was de herziene Eclipse Cross zo goed te zien als nu. Het Spaanse Cochespias heeft namelijk de brochure van de aangescherpte Mitsubishi in handen gekregen en dat levert een uitstekend beeld van het vooraanzicht op.

De Eclipse Cross krijgt een agressiever vormgegeven en daarmee net iets excentriekere voorkant aangemeten. De bovenste laag kijkers, de leddagrijverlichting, is een stuk platter en ook de complete voorbumper is helemaal veranderd. De grote vakken waarin de koplampen zijn verwerkt, blijven bestaan, al is de invulling ervan compleet anders. Op de eerdere teaserplaten was al te zien dat Mitsubishi ook de achterkant van de Eclipse Cross ingrijpend op de schop neemt. Het is straks gedaan met de over de gehele breedte van de achterkant lopende lichtbalk, een designelement dat de achterruit in twee delen verdeelt. De nieuwe units lopen straks wederom omhoog de C-stijlen in, maar worden niet meer optisch aan elkaar gekoppeld.

Minstens zo interessant is de versie die op deze foto's is te zien. Op het voorscherm is namelijk de Plug-in Hybrid EV-aanduiding van Mitsubishi te zien, en dat betekent dat de auto net als grote broer Outlander een plug-in hybride aandrijflijn heeft. Of de vernieuwde Eclipse Cross naar Nederland komt, valt nog te bezien. Mitsubishi is immers bezig om zijn Europese hoofdstuk in ieder geval tijdelijk af te sluiten.