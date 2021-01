Facelift Friday: Mitsubishi Eclipse Cross

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Mitsubishi Eclipse Cross verscheen in 2017 op de markt. Destijds moesten we niet alleen wennen aan zijn van een sportcoupé uit het verleden geleende naam, maar ook aan zijn uiterlijk. Het kleinere broertje van de Outlander kreeg een stoere neus mee, maar ook een behoorlijk opmerkelijke kont. De dubbele achterruit en vreemd hooggeplaatste en apart gevormde achterlichtpartij leverden een herkenbaar, maar wellicht ook wat té controversieel eindplaatje op. Met name in het zijaanzicht wordt het ‘probleem’ goed duidelijk: de Eclipse oogt alsof de ontwerpers na het achterportier geen zin meer hadden en simpelweg zijn gestopt met tekenen.

14 cm langer

Dat moest kennelijk anders, want de gefacelifte Eclipse Cross is met name aan de achterkant totaal anders. De tweedelige ruit wordt vervangen door één groter exemplaar, die de afdaling van de kont verder naar achteren laat doorlopen. De achterlichten zijn weer van elkaar gescheiden en worden een stukje lager, onder de nieuwe ruit, op wat harmonieuzere wijze in de kont geplaatst. Door de ruit langer door te trekken steekt het gedeelte daaronder niet langer uit, terwijl de auto als geheel een stuk langer is dan voorheen. Met een lengte van 4.545 mm scheelt het maar liefst 14 cm, uniek voor een facelift. Om de verschillen aan zij- en achterkant goed zichtbaar te maken, trakteren we deze week op maar liefst drie ‘schuifplaten’.





Schijn

Aan de voorkant is het nieuws minder revolutionair, maar toch ook significant. Op het eerste gezicht lijkt de basis-indeling te blijven, maar dat is schijn. Waar de bovenste lichtunits bij de originele Eclipse Cross nog de eigenlijke koplampen zijn, vervullen ze nu nog slechts de rol van dagrijlicht. Daardoor konden de units wat worden afgeplat, om plek te maken voor grotere lampen in de bumper. Voorheen waren die voor de richtingaanwijzers en mistlichten, nu ook voor dim- en grootlicht. Tel er een strakker getekende bumper en een nieuwe plug-in versie bij op en er staat een auto die er weer een paar jaar tegen moet kunnen.