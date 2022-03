Gefacelifte Audi E-tron Sportback betrapt

De Audi E-tron, de eerste volledig elektrische serieproductie-Audi, krijgt op termijn een facelift. Ook de E-tron Sportback is met camouflagemateriaal onderweg in de sneeuw. Ten opzichte van het huidige model lijken de veranderingen niet wereldschokkend te zijn, wat doet vermoeden dat Audi vooral onderhuids te werk is gegaan om de E-tron verder te verbeteren.

Ten opzichte van de eerder betrapte gefacelifte E-tron heeft dit prototype van de opgefriste E-tron Sportback weer wat minder camouflagemateriaal om zijn nieuwe uiterlijk te verbergen. Allereerst valt op dat de lichtunits hetzelfde zijn als van het huidige model. Meestal is dat één van de eerste zaken die bij een facelift onder het mes gaat. Een verandering die wel opvalt is de grille. Die is nog goed verpakt, maar het lijkt erop dat de grille van de nieuwe E-tron niet langer dieper ligt dan de rest van de voorbumper, zoals bij het huidige model nog het geval is. Verwacht in dat opzicht dus zeker de nodige wijzigingen.

Aan de achterkant van de E-tron Sportback lijkt er op het oog niets te veranderen. Zowel de lichtbalk als de diffuser hebben vrijwel exact dezelfde vorm als nu. Het interieur is nog niet te zien, maar reken daar op zaken als een vernieuwd infotainmentsysteem en wellicht een gewijzigd stuurwiel met het nieuwe tweedimensionale logo van Audi erin.

In technisch opzicht gaat de E-tron hoogstwaarschijnlijk verder op de schop. Het elektrische topmodel van Audi moet verder apart gezet worden van de rest van het gamma en dat betekent onder meer dat de actieradius omhoog moet. Het huidige WLTP-bereik van de E-tron is met 440 kilometer is niet extreem laag, maar om echt onderscheidend te zijn ten opzichte van bijvoorbeeld de Q4 e-tron moet de E-tron al richting de 600 kilometer gaan. Dat lijkt ook te gaan gebeuren. Om die grotere actieradius te bereiken monteert Audi naar verwachting nieuwe accupakketten en verbeterde elektromotoren. Een RS-versie met meer dan 600 pk, net als het lage broertje E-tron GT, behoort ook tot de mogelijkheden.

Op zijn vroegst verwachten we de vernieuwde Audi E-tron eind dit jaar of begin 2023 in de showroom. De onthulling zal vermoedelijk al wat eerder plaatsvinden. Daarbij krijgt de E-tron hoogstwaarschijnlijk ook een nieuwe naam: in de wandelgangen gonst dat het vlaggenschip Q8 e-tron gaat heten. Gezien de rest van het gamma, de Q4 e-tron en de op stapel staande Q6 e-tron, zou die naamswijziging een logische stap zijn.