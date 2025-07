FX Super One: rijdend TV-scherm van Faraday Future

Grilles verdwijnen steeds meer uit de auto-industrie en beeldschermen krijgen juist een steeds grotere rol. Deze FX Super One MPV van Faraday Future is daarvan zo ongeveer de ultieme belichaming.

Een elektrische auto heeft in principe geen grille meer nodig en daarom blijft die ook steeds vaker achterwege. Tegelijkertijd zien we juist steeds vaker dat er beeldschermen in én op auto's geplakt worden. Bij deze FX Super One worden die twee ontwikkelingen gecombineerd. Er zit namelijk een werkelijk immens scherm voorop de ietwat busjesachtige MPV. Op het scherm kunnen allerhande zaken worden weergegeven. Faraday Future, het moederbedrijf van het nieuwe merk Faraday X waar de Super One onder valt, noemt het scherm in het persbericht een 'Front AI Communication Ecosystem'. Juist ja.

Maar goed, wat heeft de FX Super One verder te bieden? Nou, in wezen is het een Wey 80, een reeds in China op de markt zijnde MPV van Great Wall-dochtermerk Wey. De banden tussen het vanuit Amerika opererende Faraday Future en China zijn al langer innig en dat komt nu dus weer duidelijk naar voren.

De ruim vijf meter lange FX Super One MPV is volledig elektrisch of een plug-in hybride, hij is vierwielaangedreven en biedt ruimte aan zeven personen. Dankzij luxe stoelen, optionele grote beeldschermen en een AI-assistent moet hij een superluxe ervaring bieden aan de inzittenden. Het is nog niet bekend wat de FX Super One gaat kosten, maar geïnteresseerden kunnen in de VS alvast een aanbetaling van 100 dollar doen.