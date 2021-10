Frankrijk overweegt tijdelijke belastingverlaging brandstof

De brandstofprijzen zijn in Frankrijk weliswaar niet zo absurd hoog als in Nederland, maar toch komt de overheid mogelijk de consument tegemoet door de belastingen tijdelijk te verlagen.

De Franse overheid kan automobilisten gaan helpen als de brandstofprijzen sterk blijven stijgen. Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire gezegd. Mogelijk kan de belasting op autobrandstof tijdelijk worden verlaagd. "We moeten alle deuren openlaten en klaarstaan om op te treden als dat nodig is om tijdelijk de koopkracht van Fransen te beschermen", stelde Le Maire op de radio. "We zijn klaar om de prijzen van benzine en diesel in te dammen als die scherp blijven toenemen." Frankrijk is al bezig huishoudens te beschermen tegen de sterk stijgende energieprijzen, door onder meer belastingverlaging op elektriciteit.

In Nederland zijn de brandstofprijzen voor automobilisten woensdag verder gestegen. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) nu €2,031. Dat is ruim 30 eurocent per liter meer dan de gemiddelde E10-prijs in Frankrijk. Er zijn nog geen signalen dat de Nederlandse overheid iets aan de belastingen wil doen. Nederlanders betalen de hoogste belastingen op brandstof in heel Europa. Het is niet ondenkbaar dat er in Nederland echter ook zoiets gaat gebeuren als in Frankrijk.