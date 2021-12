Het Taiwanese techbedrijf Foxconn zou in gesprek zijn met een investeerder uit Saoedi-Arabië om in dat land elektrische auto’s te gaan bouwen. De technische basis van die auto’s moet van BMW komen.

Ja, er gebeurt een heleboel in bovenstaande kop en introductie. Dus een Taiwanees bedrijf gaat in het Midden-Oosten een elektrische auto bouwen op een Duitse basis? Tuurlijk, logisch! Het is een ingewikkeld verhaal, maar het klinkt toch plausibel. Allereerst is daar Saoedi-Arabië, een conservatief land dat sterk afhankelijk is van olie-inkomsten en daar verandering in wil brengen om toekomstbestendiger te zijn. Daarom heeft het plannen opgevat om EV’s te gaan bouwen, waarmee het ook meteen de eerste serieuze ervaring op zou doen als het gaat om autoproductie.

Volgens Automotive News is Saoedi-Arabië daarom gesprekken gestart met de Taiwanese Foxconn Technology Group. Dat is van huis uit een producent van elektronica, maar vertoont de laatste jaren steeds meer interesse in auto’s. Het bedrijf werkt bijvoorbeeld samen met Stellantis en Fisker en presenteerde zelfs al een tweetal elektrische auto’s onder de merknaam Foxtron.

In Saoedi-Arabië zou Foxconn gaan optreden als leverancier van software en de ontwikkelaar van de elektronische architectuur van nieuw te ontwikkelen EV’s. Om de boel wat te vergemakkelijken zouden die elektrische auto’s op een onder licentie gebouwd platform van BMW komen te staan. Dat is minder ongebruikelijk dan het klinkt, want zo is het Vietnamese Vinfast ook begonnen.

Verder dan de geruchtenfase zijn deze plannen nog niet, want de betrokken bedrijven houden de mond gesloten tegenover Automotive News. Er zit dus niets anders op dan geduldig afwachten.