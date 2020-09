VinFast President is Vietnamese BMW met V8

Twee jaar geleden stelde de Vietnamese fabrikant VinFast zich aan autoland voor, een nieuw automerk dat direct twee auto's onthulde. Van één daarvan is nu een absolute topversie gepresenteerd: de President. Dat absolute neusje van de Vietnamese zalm is een indrukwekkende SUV met een machtige V8, maar ook aan de andere kant van het motorenspectrum heeft VinFast nieuws in het vat zitten.

In oktober 2018 presenteerde de kakelverse Vietnamese fabrikant VinFast zijn eerste twee modellen: de Lux A2.0 en de Lux AS2.0. Die eerste is een sedan, de tweede een SUV. Het door niemand minder dan designhuis Pininfarina getekende duo maakt gebruik van techniek van BMW. Zo is de Lux A2.0 onderhuids stiekem een BMW 5-serie van de vorige generatie en deelt de Lux AS2.0 zijn basis met de vorige generatie van BMW's X5. Die laatste was er tot op heden alleen met een 231 pk sterke 2,0-liter grote viercilinder, maar de komst van de VinFast President brengt nu ook een dikke achtcilinder naar de SUV.

De VinFast President wordt als losstaand model gevoerd, maar is in feite een Lux SA2.0 met een stoer aangeklede koets, een weelderig binnenste én een machtige V8 als krachtcentrale. Hoewel VinFast zijn materialen uit de magazijnen van BMW mag grissen, is de achtcilinder géén machine van BMW. Het betreft een 6,2-liter grote V8 die afkomstig is van de planken van FCA Automobiles. De 6.2 V8 is 420 pk en 624 Nm sterk en helpt de 5,15 meter lange President in 6,8 seconden aan een snelheid van 100 km/h.

Vanbuiten onderscheidt de President zich met zijn uitbundige bumper- en spoilerwerk van zijn milder gemotoriseerde broertjes. De koets van de auto is doorspekt met koperkleurige details. Opvallend is ook de vormgeving van de motorkap, daar is namelijk een ogenschijnlijk dichte en dus fake koelopening in geplaatst. Ook vanbinnen is de President behoorlijk anders dan de reguliere Lux AS2.0. We zien een interieur dat is afgewerkt met hout en fraai gestikt leer. Achter het stuur een gedeeltelijk digitaal instrumentarium en ook op de middenconsole komen we een groot display tegen. De President is overigens slechts tijdelijke exercitie. De over-de-top-SUV is gelimiteerd tot 500 exemplaren. Z'n prijs: omgerekend zo'n €140.000.

Elektrisch

VinFast meldt verder dat het volgend jaar ook de Amerikaanse markt wil aanboren. Het merk zegt er een elektrisch model op de markt te willen brengen, een auto waar het voorlopig achter de schermen nog druk mee in de weer zegt te zijn. AutoWeek kreeg eerder dit jaar exclusief patentplaten (zie hierboven) van een volledig nieuwe en tot op heden onbekende cross-over van VinFast te pakken. Van die nieuwkomer was ook een elektrische variant te zien. Het is zeer aannemelijk dat dit de zojuist voor de Amerikaanse markt aangekondigde elektrische nieuwkomer is. VinFast investeert stevig in een productielijn waar uiteindelijk jaarlijks 250.000 auto's gebouwd kunnen worden. De fabrikant zegt de ambitie te hebben een internationaal opererend merk te worden. Het is dan ook goed mogelijk dat VinFast op termijn ook plannen ontvouwt om de Europese markt te betreden, ongetwijfeld ook met deze elektrische cross-over. VinFast heeft verder nog de Fadil op de menukaart staan, een veel eenvoudiger model dan we tot nu toe van het bedrijf kennen. De Fadil is namelijk niets meer dan een omgebouwde Opel Karl Rocks met een bi-fuel 1.4 onder de kap.