Eerste elektrische auto's van iPhone-fabrikant Foxconn

Foxconn vestigt steeds meer aandacht aan autoland. Het bedrijf dat vooral bekend is als fabrikant van Apples iPhone is in korte tijd verschillende samenwerkingen met autofabrikanten aangegaan en presenteert nu zijn eerste elektrische auto's. We heten welkom: de Model C en Model E.

Het in Taiwan gevestigde Foxconn heeft in autoland een aardig netwerk opgebouwd. Foxconn en het Chinese Geely willen onder meer autofabrikanten adviseren, het bedrijf heeft goede banden met Fisker en ook met Stellantis onderhoudt het techbedrijf een innige relatie. Dat het ook zelf auto's kan ontwikkelen, bewijst Foxconn vandaag door twee elektrische auto's en zelfs een elektrische stadsbus te tonen.

Volgens Foxconn zijn auto's inmiddels 'de duurste en grootste elektronische apparaten' ter wereld en dus is het niet zo gek dat de elektronicagigant zijn aandacht meer en meer in die richting verschuift. Samen met het Taiwanese Yulon Motor, dat in licentie Nissans produceert maar ook moederbedrijf is van automerk Luxgen, heeft Foxconn een samenwerkingsverband opgericht dat Foxtron heet. Foxtron is de club die nu twee interessante personenauto's presenteert, al worden die op termijn niet onder de merknaam Foxtron of Foxconn verkocht.

De eerste van de twee personenauto's is de Model C, een elektrisch aangedreven en 4,64 meter lange SUV met een wielbasis van 2,86 meter. Het is een zevenzitter en moet in staat zijn om in 3,8 tellen naar de 100 km/h te schieten. De elektrische actieradius bedraagt volgens Foxtron 700 kilometer. Dan is er de Model E, een door het Italiaanse designhuis Pininfarina getekende elektrische sedan met op papier nog interessantere cijfers. De Model E heeft volgens Foxtron een 750 pk elektrische aandrijflijn waarmee de auto in 2,8 tellen op de 100 km/h zit. De actieradius moet zo'n 750 kilometer bedragen. Volgens Reuters gaat Foxtron de Model E voor een nog onbekende niet-Taiwanese autofabrikant bouwen. De Model C wordt waarschijnlijk onder de vlag van het reeds genoemde Luxgen gevoerd.

Zoals gezegd is er ook een elektrische stadsbus, de Model T. Deze ruimtereus moet tot 400 kilometer elektrisch kunnen rijden en zou een topsnelheid van 120 km/h moeten kunnen halen. Deze EV zou wel een Foxtron-badge op zijn snuit krijgen.

Foxconn zegt tegen Reuters te verwachten dat de Foxtron-divisie binnen nu en vijf jaar zo'n €30 miljard waard is.