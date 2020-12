Fordzilla P1 nu ook in het echt te zien

Ford heeft de Fordzilla P1 Concept in het echt gebouwd. Het buitenissige studiemodel, dat tot stand is gekomen door een samenwerking tussen de ontwerpers van Ford en het e-sportsteam Fordzilla, ziet er op een aantal aanpassingen na net zo extreem uit als zijn virtuele evenknie.

Het ontwerpproces van de Fordzilla P1 Concept begon door het raadplegen van gamers voor de eerste ideeën. De gamers wilden volgens Ford een raceauto voor twee mensen, maar wel met een Formule 1-achtige zitpositie. Daarmee gingen de ontwerpers van Ford aan de slag, waarna in augustus al een virtuele versie van de P1 Concept was te zien. Nu heeft Ford de auto dus in het echt gebouwd. Het opvallendste designelement is de grote glazen 'canopy' boven de cockpit. De racer is 4,7 meter lang, 2 meter breed en slechts 90 cm hoog. Dat betekent dat het dak amper boven de zwarte 21-inch wielen uit komt. In tegenstelling tot de virtuele variant is de real-life versie gespoten in het wit, met een rode rand onder de voorbumper en zijskirts om het geheel iets op te leuken. Overigens fungeert de witte kleur slechts als een 'canvas': het is de bedoeling dat gamers uiteindelijk zelf hun creatieve ideeën op de P1 Concept los laten.

De 'echte' P1 Concept komt in grote lijnen overeen met het eerder getoonde virtuele model. De voorbumper is iets gewijzigd en beschikt over twee extra panelen onder de horizontale ledbak. De extreme achterkant, met spoilerwerk dat nog het meeste weg heeft van de vleugels van de X-Wing uit Star Wars, is gebleven. Ook het interieur komt nu aan bod. Dat is, zoals een ware raceauto betaamt, minimalistisch van opzet. Er zijn twee ledlampen aanwezig die de bestuurder op de hoogte houden van de situatie op het circuit. Wanneer men bijvoorbeeld de gele vlag hijst langs de baan, lichten de lampen geel op. Alle noodzakelijke informatie verschijnt net als in de racerij op het stuurtje.

Volgend jaar doet de P1 Concept verschillende evenementen aan, te beginnen met gamebeurs Gamescom. Rijden doet de concept-car overigens niet, het is puur een showmodel. In welke game de virtuele racer van Ford uiteindelijk verschijnt, is nog niet bekend. De kans is echter groot dat hij virtueel te rijden is in de volgende Gran Turismo.

Bruikbare kennis?

Amko Leenarts, hoofd van de Europese designafdeling van Ford, zegt in antwoord op vragen van AutoWeek de aanpak die zijn team bij de P1 Concept hanteerde in de toekomst ook te gaan gebruiken voor nieuwe modellen om zo de klanten nog meer te betrekken bij het ontwerpproces. Daarnaast zegt hij dat er nog meer dergelijke projecten in de pijplijn zitten. Elementen van het studiemodel, zoals de koplampen en de glazen kap, keren volgens Leenarts overigens niet direct terug in nieuwe modellen van Ford.