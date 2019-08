‘Fords elektrische SUV wordt in LA onthuld’

The Detroit Bureau (‘Voice of the Automotive World’) voorspelt namelijk dat het grote publiek in november een eerste blik kan werpen op Fords eerste serieuze EV. Aangezien de Los Angeles International Auto Show een van de belangrijkste autoshows van de VS is én de poorten op 22 november opent, is de voorspelling die Carscoops vervolgens doet zeer goed te verklaren. LA zou de plek kunnen zijn waar Ford een concept-car als voorbode presenteert. Aangezien de productieversie al voor 2020 gepland staat, lijkt een première van het definitieve product echter logischer.

De ‘elektrische Mustang’, die wellicht Mach-E gaat heten, is onderdeel van Fords in 2017 gepresenteerde elektrificatieplannen en één van maar liefst 16 volledig elektrische Fords. Ook een elektrische versie van de immens populaire F-150 behoort tot de plannen en wordt zeer binnenkort onthuld. Voor Europa staat voor 2023 een compacter model op de rol dat gebruikmaakt van Volkswagens MEB-platform. Dat is dan weer het resultaat van een uitgebreide samenwerking tussen Ford en Volkswagen, die ook in gezamenlijk ontwikkelde bedrijfsauto’s moet resulteren.