Volkswagen en Ford breiden samenwerking uit

De aankondiging werd vanmiddag gedaan in New York, waar Ford CEO Jim Hackett en Volkswagen-baas Herbert Diess gebroederlijk naast elkaar zaten. Zoals vanmorgen al werd ingeschat is ‘Argo’ het toverwoord bij de samenwerking. Hackett onderstreept graag hoe serieus dit nieuws is: “Door deze samenwerking is Argo AI met afstand het grootste platform voor de ontwikkeling van autonome voertuigen ter wereld”. Volkswagen investeert 2,6 miljard dollar in Argo, nadat Ford eerder al een miljard bij het bedrijf achterliet. Daarnaast neemt Volkswagen voor 500 miljoen dollar aan Argo-aandelen over van Ford. Het gezamenlijke doel is het ontwikkelen van wat de fabrikanten simpelweg het Self-Driving System noemen, ofwel SDS. Dat systeem moet in zowel Fords als Volkswagens van de toekomst een hele grote rol gaan spelen.

Daarbij benadrukken de fabrikanten dat Ford en Volkswagen zich blijvend willen onderscheiden met eigen, unieke producten, maar daar hoort wel een kanttekening bij. Het tweede grote nieuws is namelijk dat Ford de eerste autofabrikant is die na de Volkswagen-merken gebruik gaat maken van Volkswagens MEB-platform, waar onder meer ook de langverwachte ID.3 op rust. Plannen om dat platform met anderen te delen zijn al eerder aangekondigd.

De plannen met dat platform zijn groot. Het eerste op MEB gebaseerde Ford-model zal speciaal voor Europa bedoeld zijn en wordt vanaf 2023 in Keulen gebouwd. Een op de Mustang geïnspireerd model behoort tot de volledig elektrische plannen. Van die auto krijgen we zelfs kortstondig een teaser te zien. Ford wil in de komende zes jaar 600.000 MEB-voertuigen afleveren.

Hoe groot en belangrijk de samenwerking tussen Ford en Europa ook is, de merken nemen geen aandeel in elkaar. Van een situatie zoals die tussen Renault en Nissan of zelfs een fusie is dan ook geen sprake.

Autonoom en elektrisch vormen één van de twee belangrijke pijlers van de samenwerking tussen Ford en Volkswagen. De andere pijler heeft betrekking op bedrijfwagens en moet onder meer een gezamenlijke pick-up en compacte besteller opleveren. De pick-up, die naar verwachting de opvolger is van de Ford Ranger en Volkswagen Amarok, moet vanaf 2022 door Ford worden gebouwd.