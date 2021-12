Ford wil Mustang Mach-E-productie verdrievoudigen

Vanaf 2023 moeten er jaarlijks meer dan 200.000 Mustang Mach-E’s worden gebouwd voor de Noord-Amerikaanse en Europese markt, stelt Farley op Twitter. Dat is driemaal de hoeveelheid die dit jaar van de band loopt. Dat is belangrijk nieuws, want de Mustang Mach-E is Fords eerste serieuze EV en voorlopig ook één van de weinigen.

Farley heeft goede reden om aan te nemen dat Ford zo’n hoeveelheid ook daadwerkelijk kan verkopen, want zoals veel merken worstelen de Amerikanen met tekorten. “Het is moeilijk om aan de vraag naar de Mustang Mach-E te voldoen”, stelt hij in dezelfde tweet. Als het gemakkelijker wordt om aan - met name- chips te komen, kan de productie vanaf 2022 dus stevig worden opgeschroefd.

Eerder werd al duidelijk dat Ford voor 2023 mikt op een totale EV-productie van 600.000 per jaar. De Mustang Mach-E neemt daarbij kennelijk één derde voor zijn rekening. Een minstens zo belangrijke EV is de Ford F-150 Lightning, de elektrische versie van de pick-up die zich in de VS al jaren het bestverkochte voertuig mag noemen. Dan is er ook nog de elektrische e-Transit. Uitbreiding van het elektrische gamma is uiteraard gepland, maar loopt door de productieproblemen wellicht wel wat vertraging op. Ford richt zich in plaats daarvan liever op het op niveau krijgen van de Mustang Mach-E-productie, meldt Reuters.