Ford Taunus Coupé (1974) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Ford Taunus is al in diverse hoedanigheden voorbijgekomen in 'In het Wild', maar de smaakvolle coupéversie van de TC1 nog niet. Tijd om daarin verandering te brengen met dit in schitterende staat verkerende exemplaar uit 1974.

De Ford Taunus was vele decennia een vertrouwd gezicht in het Nederlandse straatbeeld. De voorganger van de Sierra en de Mondeo kent zijn oorsprong al in de jaren 30, toen de naam Taunus voor het eerst op een Ford werd gedrukt. De laatste geheel nieuwe Taunus was de in 1970 gepresenteerde TC (Taunus Cortina), die twee keer voornamelijk visueel ingrijpend werd vernieuwd. Zo kregen we uiteindelijk de TC1, TC2 en TC3. Die laatste droeg begin jaren 80 het stokje over aan de Sierra. De eerste TC was volgens liefhebbers de meest smaakvolle en daaraan droeg de coupé een belangrijk steentje bij.

Ford had al de Capri en toch koos het merk ervoor om ook een fastbackversie van de Taunus op de markt te brengen. Die moest de klant aanspreken die wel gecharmeerd was van de Capri, maar een wat meer praktisch inzetbare auto wenste. Mocht het wel iets minder flitsend, dan was er ook nog de Taunus tweedeurs sedan. Met een Taunus Coupé had je in ieder geval een auto voor de deur staan waarmee je behoorlijk de blits kon maken, met zijn haast Amerikaanse lijnenspel, de relatief lange neus en natuurlijk ook de extra lampen op de grille.

Het uiterlijk strookte misschien niet helemaal met zijn prestaties. Althans, niet bij het exemplaar op deze foto's, gespot door AutoWeek-forumlid A Brandhorst. Deze in 2002 naar Nederland gehaalde Taunus Coupé heeft namelijk een betrekkelijk bescheiden 1.6 viercilinder onder zijn imposante motorkap liggen. Weliswaar een blok dat zijn oorsprong had in de VS, maar het was ook de op één na kleinste motor die in de Taunus TC leverbaar was. Als het echt moest knallen, dan ging je voor de 2.0 of zelfs 2.3 'Cologne'-V6, die er voor zijn tijd echt een heerlijk vlotte auto van maakte. Maar goed, dat was uiteraard niet voor iedereen weggelegd. De prestaties van zo'n Taunus Coupé zijn tegenwoordig verre van relevant. Dit exemplaar steelt de show ongetwijfeld met zijn uiterlijk.