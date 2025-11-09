Ga naar de inhoud
Omdat een dikke Ford Capri te duur was kocht Ruud een dikke Ford Taunus als eerste auto: een 2300 GT

Capri 2600 RS was droom

11
Ford Taunus 2300 GT, Knudsen
Luc Vranken

Je eerste liefde op wielen vergeet je nooit. Daarom blikken wij samen met onbekende Nederlanders terug op hun eerste auto. Ruud Haan uit Heemskerk begon zijn autoloopbaan met een dikke Taunus. Maar veel liever had hij een Capri gehad. Gelukkig kwam die er later alsnog. En nog wat andere auto’s.

Geen Capri maar een dikke Taunus, waarom Ruud?

“Nou, dat is een mooi verhaal. Ik was als kind al idolaat van de Ford Capri. Ik wilde als eerste auto een Capri, maar het werd dus wat anders. Ik moest nog afrijden toen ik een prachtige Ford Capri 2600 GT XLR te koop zag staan. Dat moest hem worden. Maar ik mocht hem van mijn ouders niet kopen omdat ik nog geen rijbewijs had. Al zat ik er wel dicht tegenaan. Toen ik was geslaagd voor mijn rijbewijs, je raadt het al, was de Capri weg. Er waren overigens nog zat andere Capri’s te koop, maar dat was allemaal niet wat ik zocht. Ik wilde geen 1700 of 2-liter. Ik wilde meer.”

Maar die Taunus kon je toch bepaald geen straf noemen?

“Nee, zeker niet. Als alternatief was hij best oké. Het was een opgevoerde Taunus 2300 GT en hij had dienst gedaan bij de politie. Best een mooie, snelle auto met rechts van het dashboard nog vier klokjes op de bestuurder gericht. Er stond maar 50.000 kilometer op de teller. Het enige nadeel was dat er een klein gaatje in het dak had gezeten. Voor het zwaailicht.”

De Taunus was dus geen blijvertje.

“Nee, al gauw kwam er dan toch een Ford Capri 2600 GT XLR. Eigenlijk kan ik over de Taunus niet veel vertellen. Mijn verhaal begint in feite ná mijn eerste auto, die Taunus dus.”

Ruud Haan over zijn eerste auto

Ruud, loop lekker leeg over je Capri’s.

“Ik heb er ongeveer veertig gehad. Altijd had ik drie Capri’s tegelijk. Nooit standaard, altijd speciaal. Zoals de 2600 RS, daarvan heb ik er vijf gehad. Diverse drie liters, MK1, 2 en 3. Ook een 2300 Turbo en een 2800 Turbo. Eveneens een 200 pk sterke 3-liter MK1 met groep 5 uitbouw, dat was een dikke ‘one off’, gebouwd bij Ford RS in Keulen.”

Ruud Haan over zijn eerste auto

Heb je zelf ook aan Capri’s gesleuteld en ze verfraaid?

“Jazeker, dat deed ik gewoon naast mijn werk. Ik heb heel wat extreme uitvoeringen zelf gebouwd. Dat was heel speciaal, ik hield van uitdagingen. Bovendien voelde ik me aangetrokken tot het tunings- en stylingwereldje. Ik ging ook opgevoerde motoren bouwen, waarna ik ook onderstel en remmen moest gaan aanpassen om al die extra pk’s veilig en beheersbaar te houden. Daarnaast maakte ik zelf spoilers en skirts. Dat deed ik voor mijn eigen auto’s. Er kwam wel eens iemand met een vraag of ik dat ook voor hem kon doen, maar dat deed ik in het begin sporadisch. Ik bouwde voornamelijk voor mezelf. Want dan kun je precies je eigen ideeën uitvoeren en hoef je geen compromissen te sluiten. Dat vond ik het allermooiste. Ik hoefde er geen geld mee te verdienen, want ik had er gewoon een baan naast.”

Het werd wel steeds gekker toch?

“Zeker. Ik heb ook een Capri MK3 omgebouwd tot cabriolet, die door de RDW werd goedgekeurd. Ook een Aston Martin Volante Convertible heb ik gebouwd op Capri-basis. Verder wist ik de race-carrosserie van de Groep 5 Capri RS 3000 Turbo, ooit bestuurd door Jochen Mass, te bemachtigen. Daarvan wilde ik een straatauto maken. Ik had de grootste voorraad RS 2600-onderdelen van Nederland in die tijd!”

Jij bent wel bezig geweest zeg!

“Dat klussen doe ik niet meer. Ik ben alleen nog passief met auto’s bezig. Ik ga vaak naar het circuit en wat auto-evenementen. Elk jaar ga ik ook naar een grote Europese Porsche meeting waar rond de drieduizend auto’s komen. En modelauto’s, daarvan heb ik er ook veel. Ik blijf het allemaal geweldig leuk vinden. Maar dat merk je vast wel.”

Wat heb je nog meer gereden?

“Hoewel gek op Capri’s heb ik nog heel veel andere auto’s gehad: de Audi A2, diverse BMW’s 3- en 5-serie met daarbij een Alpina en een E28 Touring. Verder nog een boel Chevrolets, te weten de Malibu, Camaro en Corvette. Dan nog twee stuks Ford Escort RS 2000 MK2, een Eichberg Siera XR4 Turbo en nog wat Mercedessen zoals een 200 D, 240D, 280 SE en 350 SLC. Dan nog om het af te leren: een Opel Manta en ook een Calibra. Allemaal gehad. Net als een Porsche 928 S, een Boxster en een 928 GTS. En dat is nog niet alles …”

Naam Ruud Haan

Bouwjaar 1958

Woonplaats Heemskerk

Beroep constructie bankwerker

Eerste auto Ford Taunus 2300 GT

Gekocht in/ voor 1977/4.000 gulden

Droomauto "De Porsche GT1, de eerste in 993-look."

Wat rijd je nu? "Ford Focus en een Porsche 987 Boxster.”

Ruud Haan over zijn eerste auto

Omdat Ruud zoveel bijzondere auto's heeft gehad laten we er nog een paar zien:

Ruud Haan over zijn eerste auto

Een 5-serie E28 als Touring, ook een ex-privéauto van Ruud. Officieel is zo'n versie nooit geleverd.

Ruud Haan over zijn eerste auto

Een Opel Calibra met de neus van een Astra Coupé!?

Uitgebouwde auto's van Ruud, spoilerbakken

Dikke Mk1 Ford Fiesta hoor!

Ruud Haan over zijn eerste auto

Een Ford Escort Mk2 RS 2000, natuurlijk uitgebouwd.

Uitgebouwde auto's van Ruud, spoilerbakken

Ook zijn E36 BMW 3-serie Coupé ontkwam er niet aan.

Uitgebouwde auto's van Ruud, spoilerbakken

Aan een Corvette ga je natuurlijk niets verbouwen.

Uitgebouwde auto's van Ruud, spoilerbakken

Nu worden we wel een beetje jaloers, Ruud!

Heb je zelf ook een bijzonder verhaal over je eerste auto of was het gewoon een prachtig machientje waaraan je warme herinneringen koestert? Meld je dan aan via deze link. Let op: je wordt geheid aangesproken, want je beelden komen niet alleen in ons blad, we slingeren je ook de site op! Tienduizenden views gegarandeerd. 

