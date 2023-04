Ford Taunus 2.0L StationWagon (1977) – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Wat een heerlijke verschijning, deze gele Ford Taunus StationWagon. Met bouwjaar 1977 is het een zogenaamde TC2, dus mét de in 1976 geïntroduceerde neus, maar nog zónder de ‘om de hoek’ lopende richtingaanwijzers. Dit bouwjaar heeft ook als voordeel dat de eigenaar bij import in 2022 in aanmerking kwam voor een klassiekerkenteken, met de bijbehorende – en natuurlijk veel fraaiere – donkerblauwe kentekenplaten. De auto verkeert afgaande op de foto's in alleszins redelijke staat, al bewijst de roest onder de achterbumper dat het geen museumstuk is.

De Ford Taunus StationWagon, zoals Ford hem in Nederland noemde (elders was het Turnier), stond ook precies zó in de brochure (foto 3). In knalgeel, dus, en net als de gespotte auto uitgevoerd als ‘L’. In diezelfde folder lezen we dat die L zich van de basisversie onderscheidde met opulente zaken als een verlicht dashboardkastje, beklede armsteunen, een dagteller en een klok. De eerste eigenaar liet het ook op motorisch vlak breed hangen, want er werd gekozen voor de tweeliter V6 met 90 pk. Dat klinkt misschien niet indrukwekkend, maar is dat in vergelijking met de 55 pk sterke basismotor zeker wel. Met de achterbank plat ging er trouwens 1.810 liter aan spul in zo’n Taunus. Dat is 276 liter méér dan in de huidige Kuga, die sinds het verdwijnen van de Mondeo toch een beetje de spirituele opvolger van deze Taunus is.