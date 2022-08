Waarom de Ford Taunus TC zo'n enorme neus kreeg

De Ford Taunus TC was een geliefde middenklasser in de jaren zeventig. En hij had een detail waar je moeilijk omheen kon: een enorme voorgevel. Maurice Fransen schrijft waarom de Taunus TC zo'n enorme neus kreeg.

De carrière van Semon ‘Bunkie’ Knudsen bij Ford duurde nog geen twee jaar, maar zijn naam blijft voor altijd verbonden aan de Ford Taunus van 1970.

Ford of Europe bedacht

Najaar 1966. In de kantoren van Ford in Keulen heerst chaos. Ford UK en Ford Köln houden op te bestaan, omdat ‘de Amerikanen’ Ford of Europe hebben bedacht. Ze bemoeien zich ineens met van alles. Nieuwe Europese Fords moeten gezamenlijk worden ontwikkeld, maar niemand vertelt erbij hoe. Wel wanneer: in 1970 - al over drie jaar - moet de opvolger voor de Ford Taunus klaarstaan.

Najaar 1967. Boos trapt Bunkie Knudsen een prullenbak door zijn kantoor. Hoe kan dit gebeuren! Híj heeft Pontiac uit het slop getrokken. Híj heeft Chevrolet geleid. Negenentwintig jaar trouwe dienst bij General Motors, en nu is die #sshole van een Ed Cole de nieuwe president geworden. Onverteerbaar! Dan rinkelt de telefoon. Het is Henry Ford II, in hoogsteigen persoon: of Knudsen misschien interesse heeft om de nieuwe president van Ford te worden …

Najaar 1968. Knudsen is lekker op dreef bij Ford. Hij is niet alleen dol op managen, hij steekt zijn neus ook graag – letterlijk – in andere zaken. Bij voorkeur in design. Gewapend met een stapel polaroids uit het GM-archief reist Knudsen de designstudio’s af, waar hij nieuwe modellen laat voorzien van een op Pontiac geïnspireerde neuspartij. Die neus is een fors geval, van het formaat waar een toekan ‘u’ tegen zegt. Het eerste slachtoffer is de Ford Thunderbird en het duurt niet lang voordat Knudsen zich ook in Keulen meldt. Het gevolg laat zich raden.

Taunus TC: ruim een miljoen verkopen

Najaar 1970. De splinternieuwe Ford Taunus maakt diepe indruk. Hij is lang, laag en breed, totaal anders dan de praktische koekblikken die tot dan toe de middenklasse vormden. Critici moeten even wennen aan de verchroomde erker die Knudsen op de voorgevel van de Taunus heeft laten schroeven, maar het publiek kan er geen genoeg van krijgen. De imposante neus is precies het soort uiterlijk vertoon waaraan de steeds rijker wordende Europeaan behoefte heeft. De Taunus TC wordt een groot succes. Ford verkoopt er tot 1976 ruim een miljoen.

Met Knudsen gaat het intussen wat minder. Het Ford-management is zijn bemoeizucht meer dan zat. De zaak escaleert en Henry Ford II grijpt in. Al na 19 maanden kan Knudsen zijn biezen pakken.

Knudsen Taunus in Duitsland

Een schrale troost: de Taunus TC is in Duitsland een geliefde klassieker, die nog altijd bekend staat als ‘Knudsen-Taunus’.