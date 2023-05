Ford Taunus (1982) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Het was nogal een schok toen Ford in 1982 op de proppen kwam met de in de windtunnel ontworpen Sierra. Zeker als je bedenkt dat je op de foto's hierboven zijn directe voorganger ziet. De laatste Ford Taunus was duidelijk nog een auto uit een vroeger tijdperk en kon ondanks de nog vrij verse restyling maar moeilijk verbloemen dat de basis in wezen alweer twaalf jaar oud was. De Taunus die we hier voor ons zien komt uit het jaar dat de Sierra verscheen en misschien is de eerste eigenaar juist nog net voor de Taunus gegaan omdat de Sierra niet in de smaak viel. Daar hadden naar verluidt meer Taunus-rijders 'last' van. Hoe dan ook; het was kennelijk een schot in de roos, want volgens de aanbieder komt de Taunus rechtstreeks bij die eerste (Belgische) eigenaar vandaan.

We gaan er even gemakshalve van uit dat aantoonbaar is dat de Taunus inderdaad pas één eigenaar heeft versleten en dat ook de kilometerstand te verifiëren is. Dat laatste is gezien de vijfcijferige teller geen overbodige luxe. Op basis van de foto's zouden we het in elk geval geloven. De Taunus heeft hier en daar wat onvolkomenheden zoals een scheve mistlamp en wat vliegroest op de wielen, maar dat mag zeker gezien de leeftijd van de auto geen naam hebben. Er lijkt ook wat kleurverschil te zijn tussen de portieren, al kan dat ook lichtval zijn. Over de kleur gesproken: die is heerlijk typisch voor de tijd waaruit de Taunus stamt en matcht zoals het hoort keurig met de kleur van het interieur. Een interieur waarin de eenvoud van het dashboard je tegemoet springt, al zorgt de 'houten' afwerking voor een deftig tintje.

Hij is ongetwijfeld met een vrij strak budget gekocht, want de Bravo was immers een extra voordelige uitzwaai-uitvoering en dit is er ook nog eens eentje met 1.6. Die combinatie maakte het de goedkoopste Taunus van het moment. Extra leuk dat uitgerekend zo eentje dan zo'n lang leven beschoren bleek. Nu is het de beurt aan een Nederlander om de Taunus een goede oude dag te geven. Voordat dat feest kan beginnen, wil het bedrijf in Almelo dat de Taunus aanbiedt wel graag €7.950 ontvangen.