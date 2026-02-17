De Ford Taunus is inmiddels een bijzonder erfstuk van een vervlogen maar ooit zo normaal leven. Als je er nu nog eentje ziet, is dat al snel een haast puntgaaf exemplaar. Deze Taunus is een iets ander verhaal.

Terwijl zelfs verre nazaten met de Mondeo-badge al zeldzaam beginnen te worden, staat deze Ford Taunus nog doodleuk langs de kant van de weg, alsof het niets is. Onze onvolprezen collega Lars Krijgsman weet als geen ander dat zo'n Taunus toch echt al heel wat jaartjes een tweede blik waard is en maakte er dan ook enkele foto's van. Het is alweer bijna drie jaar geleden dat er een (overigens iets oudere) zogenoemde TC in deze rubriek verscheen, dus het werd wel weer eens tijd. Dat was een TC2, dit een TC3. Wie een beetje thuis is in zijn modelcodes, weet dat dit de laatste lichting van de Taunus is. Dit exemplaar rolde in 1981 van de band, net voordat de wereld kennis maakte met zijn veel opvallendere opvolger, de Ford Sierra.

We hebben van doen met een lekker bescheiden Taunus; een 1.3 L. Jazeker, ook toen werden er al kleine motoren in middenklassers gelegd, alleen nog zonder turbo. Laat je niet van de wijs brengen door de uiterst sportieve zwarte striping: deze Ford moet het doen met slechts 59 pk. Daar staat wel tegenover dat hij ook slechts krap een ton weegt. Kom daar nog eens om, tegenwoordig. En ach, om sportief rijden is het verder ook helemaal niet te doen bij deze Taunus, dit is gewoon nog een lekker werkpaard. Geen sierpaard; een nadere blik wijst uit dat niet alleen de zwarte strepen, maar ook de blauwe laklaag er waarschijnlijk enigszins provisorisch op gekomen is.

Voordat we van een negatieve insteek beticht worden: het is geweldig om te zien dat iemand deze Taunus op de weg houdt en hij staat er ook zeker niet slecht bij. We hopen dat de liefde deze keer wat langer standhoudt dan in het verleden: deze in 2007 uit België geïmporteerde auto heeft sindsdien al acht Nederlandse eigenaren versleten. Het huidige baasje is er inmiddels krap anderhalf jaar mee in de weer. Wat ons betreft een leuke keuze!

Wil je nou zelf ook een Ford Taunus voor de deur zetten? Kijk dan zeker eens in ons klassiekeraanbod. Daar staan diverse Taunussen (of Tauni?) die een nieuw baasje zoeken. Op het moment van schrijven zijn het wel uitsluitend aanzienlijk oudere exemplaren.