Ford opent kenniscentrum voor accutechnologie

Ford zet met Ion Park in op versnelde innovatie op het gebied van accutechnologie. Er komen tenminste 150 mensen te werken die gespecialiseerd zijn in alles wat daarmee te maken heeft en zij zullen er tal van aspecten onderzoeken. Van grondstofwinning tot productie, van het samenvoegen van cellen tot het integreren ervan in auto's. Het doel is helder: “Door nog meer te investeren in R&D voor accu's kunnen we het proces versnellen, zodat we in de loop van de tijd meer, nog betere en betaalbare EV’s aan onze klanten kunnen leveren”, stelt de Chief Product Platform en Operations Officer van Ford, Hau Thai-Tang.

De werknemers van het Ion Park gaan onder meer aan de slag met nieuwe wijzen om accucellen 'in te pakken', maar doen bijvoorbeeld ook onderzoek naar solid-state accu's. Dat gebeurt in een nieuw gebouw in de Amerikaanse staat Michigan. Dat het Ford menens is, wordt wel duidelijk uit het kostenplaatje. Er is namelijk een investering van omgerekend € 152 miljoen mee gemoeid. Volgens Ford krijgen de experts hypermoderne technologie tot hun beschikking voor hun werk. Ion Park gaat samenwerken met een andere vrij nieuwe accutestfaciliteit van Ford in Michigan.