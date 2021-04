Ford test met autonoom rijdende F-150

Ford introduceert dit jaar Blue Cruise op de Mustang Mach-E, de F-150 én de onlangs gepresenteerde Evos. Daarmee zijn deze auto's in staat om semi-autonoom te rijden. Concreet houdt het in dat ze op door Ford in kaart gebrachte snelwegen zelfstandig kunnen rijden. Een combinatie van Lane Keeping Assist en adaptieve cruise control zorgt ervoor dat je als bestuurder je handen van het stuur kunt houden en je voeten van de pedalen en rustig achterover kunt leunen terwijl de auto z'n werk doet. Dat is alles behalve grensverleggend, maar waarschijnlijk werkt Ford met deze F-150 aan het volgende hoofdstuk van Blue Cruise.

De volgende stap is natuurlijk dat Fords ook in niet in kaart gebrachte gebieden hun weg kunnen vinden. Ook het zelfstandig door ingewikkeldere gebieden rijden, zoals drukke binnensteden, is wat nog dit decennium realiteit moet worden. Deze vol met sensoren en camera's gehangen F-150 lijkt daar een rol in te spelen. Op een afgesloten terrein ergens in Michigan rijdt deze pick-up rond, om op een veilige manier Ford's ontwikkelingen op dit vlak te testen. Het is nog afwachten wanneer 'Blue Cruise 2.0' z'n intrede doet. De Mustang Mach-E, die via over-the-air-updates van Blue Cruise te voorzien zal zijn, is waarschijnlijk de eerste auto waarmee we de huidige mogelijkheden hier uit kunnen gaan proberen.