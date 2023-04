Ford Mustang Mach-E GT krijgt V8-roffel van Shelby

De nieuwe Shelby Mustang Mach-E GT van Shelby American is de eerste elektrische auto van het merk, waarmee het zijn 100-jarige bestaan viert. Extra leuk: deze Shelby 'Mustang' is exclusief voor de Europese markt! Het upgrade-pakket van Shelby kost vanaf €24.900 en omvat vooral uiterlijke wijzigingen.

'Shelby Mustang': het klinkt al stoer en doet gelijk denken aan gemeen ogende, moddervette Mustangs met een minstens zo gemeen klinkende V8 onder de kap. De nieuwste Shelby Mustang, de nu gepresenteerde Shelby Mustang Mach-E GT, is echter elektrisch. Toch hoeven de liefhebbers van een stevige V8-roffel niet te treuren, want de auto is uitgerust met een V8 sound generator van Borla. Dat merk kennen we als aftermarket uitlatenfabrikant voor met name Amerikaanse muscle cars.

We durven gelijk te betwijfelen dat de elektrische Shelby door die sound generator net zo stoer klinkt als zijn minder milieuminnende broertjes, maar dat mag de pret niet drukken. Shelby ging namelijk veel verder bij het aanpakken van de Mustang Mach-E GT, die onder meer enkele koolstofvezel plaatwerkdelen, uitgebouwde wielkasten met nieuwe wielen en striping krijgt aangemeten. Het resultaat is een behoorlijk heftig uiterlijk (dat gelijkenissen toont met het eerdere concept), waarmee de GT-variant van de Ford Mustang Mach-E zich een stuk sterker onderscheidt van diens minder potente uitvoeringen zonder GT-toevoeging dan normaal.

Honderd exemplaren

Om van je reguliere Mustang Mach-E GT een Shelby-versie te laten maken, dien je minstens €24.900 over te maken naar Shelby Europe. Het merk monteert zijn upgrades dan op reeds bestaande auto's, want het pakket is niet af-fabriek te bestellen. Het is gelimiteerd tot honderd exemplaren en moet bijdragen aan de prestaties van de Mustang Mach-E GT, zonder dat Shelby zich ontfermt over de aandrijflijn. Die blijft - ook bij de Shelby - 487 pk sterk.

Hoe de Shelby dan aan extra potentie komt? Wel, daarvoor zorgen lichtgewicht wielen, meer aerodynamica, een verdere gewichtsbesparing en een aangepast onderstel. Of de gewichtsbesparing ook tot een kortere standaardsprinttijd dan de 'reguliere' 3,7 seconden leidt, is onbekend. Wie geïnteresseerd is in de aanpassingen, dient contact op te nemen met Shelby Europe.