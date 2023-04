Ford Mustang Mach-E duizenden euro's goedkoper

Ford heeft er zin in. Het verdubbelt dit jaar de productie van de Mustang Mach-E en voert gelijktijdig een modeljaarupdate én een stevige prijsverlaging door op zijn elektrische SUV. Na de modeljaarupdate hebben ook de Extended Range-varianten - de GT uitgezonderd - een maximum trekgewicht van 1.500 kilo. Ford slijpt het SYNC 4-infotainmentsysteem bij dat vanaf nu onder meer een volledig nieuwe interface heeft voor de bediening van de klimaatregeling en de stoelverwarming. Het grootste nieuws vinden we op de prijslijst. De Ford Mustang Mach-E zakt enkele duizenden euro's in prijs.

Vanafprijs Ford Mustang Mach-E

De vanafprijs van de Ford Mustang Mach-E daalt met ruim €4.000 tot €53.900. Voor dat bedrag krijg je de Ford Mustang Mach-E in naamloze basisuitvoering, met de bekende 75-kWh accu en de 269 pk sterke elektromotor. In deze configuratie komt hij tot 440 kilometer ver op een volle accu. De standaarduitrusting omvat onder meer Active Park Assist, adaptieve cruisecontrol met Lane Centering Assist en Stop & Go, een elektrisch verwarmbare voorruit, verwarmbare voorstoelen, een verwarmbaar stuurwiel en het SYNC 4-infotainmentsysteem.

De Ford Mustang Mach-E met 75-kWh accu en 269 pk is er ook met vierwielaandrijving. Die kost €65.770 en is daarmee 3 mille voordeliger dan voorheen.

Ford Mustang Mach-E met 98-kWh accu

Net als voorheen is de Ford Mustang Mach-E er ook weer met de grotere 98-kWh accu. Die Extended Range-geheten variant is altijd uitgevoerd in Premium-trim en is er als 294 pk sterke achterwielaandrijver én als vierwielaandrijver met 351 pk. De Ford Mustang Mach-E Premium 98 kWh Extended Range met achterwielaandrijving kost €59.400 en is daarmee maar liefst 7 mille voordeliger dan voorheen. De Mustang Mach-E Premium 98 KWh Extended Range met vierwielaandrijving heeft een vanafprijs van €70.940 en is nu exact €5.000 goedkoper.

Mustang Mach-E GT

Bovenaan de statusladder staat de sportief uitgedoste 487 pk sterke Ford Mustang Mach-E GT met 98-kWh accu en vierwielaandrijving. Daar betaalde je eerder €83.990 voor, maar die krachtigste variant staat vanaf nu voor €79.200 in de orderboeken, een kleine €4.800 minder.

Prijzen Ford Mustang Mach-E