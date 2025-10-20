Elektrische Ford Mustang Mach-E gaat échte Mustang achterna

Wat hebben de Ford Mustang Mach-E en de Mustangs met verbrandingsmotor met elkaar gemeen? Maar bar weinig. De één is een elektrische SUV met vijf portieren, de ander een muscle car met een krachtige verbrandingsmotor. Met designelementen, logo's én een sportief karakter heeft Ford de Mustang Mach-E toch 'Stang-invloeden proberen te geven. De Mustang Mach-E en de benzine-Mustangs hebben een nieuwe overeenkomst. De Ford Mustang Mach-E is er nu namelijk ook als California Special.

In 1968 bracht Ford voor het eerst een California Special geheten speciale uitvoering van de Mustang op de markt. Het bleef niet bij één ook wel als CS aangeduide variant. Zo kregen relatief recent de vorige generatie Mustang en zelfs het huidige model een dergelijke uitvoering. Ford dompelt nu ook de Mustang Mach-E onder in het bad der CS-opsmuk. Ditmaal is niet rood, maar blauw de accentkleur van een Mustang met California Special-aankleding. Volgens Ford verwijst het Rave Blue geheten blauw naar de kustlijn van Californië. Deze accentkleur komt ook naar de benzine-Mustang California Special, zo beloven de Amerikanen.

Het California Special-pakket is beschikbaar voor de Mustang Mach-E GT en bevat onder meer speciaal 20-inch lichtmetalen wielen met aerodynamische wieldeksels, een sticker op de voorklep én een heus blauw verlicht Mustang-logo dat in de grille is gehuisvest. In de speciale uitvoering tref je sportstoelen met geperforeerde bekleding waarachter de blauwe kleur terugkeert. We achten het niet aannemelijk dat het CS-pakket - dat in de Verenigde Staten omgerekend zo'n €2.150 kost - ook in Nederland beschikbaar komt.