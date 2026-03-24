Ford Mustang Mach-E krijgt meer rijbereik en aankleding

Ford heeft wat nieuws in het vat zitten voor de volledig elektrische Mustang Mach-E. Er zijn verbeteringen en er valt meer te kiezen.

De Ford Mustang Mach-E is nog eens tegen het licht gehouden en Ford zag ruimte voor wat verbetering en uitbreiding. Het misschien wel relevantste nieuws is dat de actieradius er wat op vooruitgaat. Voortaan schopt hij het tot 615 km en dat is een toename van 15 km. Alle beetjes helpen. Dat bereik geldt overigens voor de RWD, maar alle Premium Extended Range-versies gaan er een stapje op vooruit. Dat komt door nieuwe banden met een lagere rolweerstand.

Er is meer: de Ford Mustang Mach-E is nu ook te bestellen in de kleuren Race Red en Adriatic Blue. Wie een nog wat opvallendere aankleding wil, kan gaan voor een heuse (hierboven afgebeelde) California Special-uitvoering. Die is wit, met een 'racestreep' met grijze, zwarte en blauwe lijnen erop, en er zit een opvallend blauw logo op de auto. In het interieur onderscheidt de California Special zich met Navy Pier ActiveX-bekleding, die lijkt op leer en extra makkelijk schoon te houden moet zijn. Ook staat hij op speciaal 20-inch lichtmetaal.

Wil je de Ford Mustang Mach-E als California Special, dan moet je €2.500 extra afrekenen. De Mustang Mach-E is er vanaf €46.970 en voortaan heb je voor dat geld de Mustang Mach-E in de nieuwe basiskleur Terrain Sand.