Hybriden opnieuw populairder onder leaserijders

In de eerste helft van dit jaar is het aantal hybride aangedreven leaseauto's weer duidelijk gegroeid ten opzichte van vorig jaar. EV's en plug-in hybriden ook, al is die groei nog wel duidelijk minder.

Uit cijfers van leasemaatschappij ALD Automotive blijkt dat er in de eerste zes maanden van 2020 maar liefst 32 procent meer hybriden werden geleased dan vorig jaar in die periode. Let wel; hierbij gaat het enkel om hybriden zonder stekker. Plug-ins en volledig elektrische auto's werden het afgelopen halfjaar 5 procent meer geleased dan vorig jaar. Dat terwijl de bijtelling voor EV's dit jaar toch ongunstiger is dan vorig jaar. De kans is dan ook groot dat het leeuwendeel van die 5 procent op conto van plug-ins komt, al wordt dat percentage niet apart vermeld.

Jeroen Kruisweg, directeur van ALD Automotive, stelt dat de 'vergroening' van het leasewagenpark weliswaar zichtbaar versnelt, maar dat EV's iets achter dreigen te blijven: “(...)we zien dat de hybride hier een steeds belangrijker aandeel in heeft als we een vergelijking maken met de volledig elektrische auto. De versnelling van de vergroening is dan ook erg gebaat bij een aantrekkelijke bijtellingsregeling voor volledig elektrisch rijden."

De meest populaire leaseauto's met een (deels) elektrische aandrijflijn volgens ALD: