Ford had ooit een V8 voor het volk

Om Chevrolet van repliek te dienen, komt Ford in 1932 met een V8, tot dan toe een constructie voor de bovenkant van de markt. Door een speling van het lot worden de laatste exemplaren van dit succesnummer bijna veertig jaar later door Chrysler in elkaar gezet.

Wanneer Chevrolet in 1929 met zijn eerste in massa geproduceerde zescilinder lijnmotor komt, heeft Ford niet direct een passend antwoord. Niets zou logischer zijn voor Ford dan ook met een zescilinder te komen; productie van grote V8’en V12’s is in die dagen een kostbare aangelegenheid en dus een brug te ver voor volumeproductie. Henry Ford heeft echter een hekel aan Chevrolet en hij weigert dan ook te doen wat Chevrolet doet. Zodoende maakt Ford eind jaren 20 een begin met de ontwikkeling van een V8. Want het onmogelijk geachte moet toch mogelijk worden gemaakt. Alle registers worden opengetrokken om een V8 te ontwerpen die tegen lage kosten kan worden gebouwd en, niet onbelangrijk, in grote volumes (tot wel 3.000 exemplaren per dag). Ford kiest voor een constructie met zijkleppen. Hierbij zitten de kleppen naast de cilinders in het motorblok. De cilinderkop is dus eigenlijk niets anders dan een plat deksel bovenop de motor. Daarom wordt de krachtbron al snel aangeduid als de Ford Flathead V8. Deze constructie is relatief simpel en goedkoop, en dat is natuurlijk ideaal bij het drukken van de kosten en het opzwepen van de productie naar grote hoogten. Verder is de zijklepmotor vrij compact, betrouwbaar en geschikt om op benzine met een laag octaangetal te draaien.

Belangrijke nadelen aan de in deze dagen gebruikelijke constructie zijn een matige gaswisseling, een niet echt optimale vorm van de verbrandingsruimte en een lage compressieverhouding. Uiteraard vindt dit zijn weerslag in de prestaties, maar goed: there’s no substitute for cubic inches, de V8 krijgt een cilinderinhoud van 3.621 cc. Wanneer de Flathead in 1932 debuteert in de Ford 18 (in feite een Model B met V8) heeft de motor 65 pk, 5 meer dan de zes-in-lijn van Chevrolet.

De motor vindt al snel zijn weg door het Ford-modelgamma, ook in de Europese Fords (al dan niet met een kleinere cilinderinhoud van slechts 2,2 liter). Hoewel de motor voor het eerst in een personenauto verschijnt, blijkt hij ook goed tot zijn recht te komen in vrachtwagens en bussen. Het basisontwerp van de motor biedt overigens ook genoeg mogelijkheden voor versies met een groter slagvolume. Het eindigt uiteindelijk bij 5,5 liter. Dit laatste geldt dan voor gebruik in vrachtwagens.

Wanneer Ford in 1938 het nieuwe merk Mercury presenteert (om het gat te dichten tussen de gewone Fords en het luxe Lincoln), krijgen die auto’s een 3,9 liter-versie van de V8. Bij Lincoln halen ze echter hun neus op voor de Flathead, die is te gewoon. Pas wanneer het niet lukt om voor modeljaar 1949 een nieuwe V12 te ontwikkelen, gaat de Lincoln-divisie overstag en wordt de 5,5 liter vrachtwagenversie van de Flathead geschikt gemaakt voor de limousines.

Ook buiten het Ford-concern vindt de V8 gretig aftrek. Wanneer Citroën begin jaren dertig werkt aan een V8-versie van de Traction Avant (de 22cv V8), wordt een aantal prototypes gebouwd met de Ford Flathead om de simpele reden dat Citroën geen eigen V8-motoren beschikbaar heeft. Verder vindt de motor in de tweede helft van de jaren 30 in Frankrijk zijn weg in verschillende Matfords (een joint venture van Ford en het Franse Mathis). Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de V8 ook gemonteerd in de CMP, de Canadian Military Patern truck, een militair standaard voertuig dat in grote volumes (circa 500.000 stuks) door Amerikaanse autofabrikanten in Canada wordt gebouwd voor de strijdmachten van het Britse Gemenebest.

Na de oorlog bouwt Ford in Frankrijk de 3,9 liter-versie in de Vedette en de daarvan afgeleide Vendôme en met 2.158 en 2.355 cc ook in de sierlijke Comète coupé. Wanneer Simca in 1954 de Franse Ford-fabriek overneemt, is dat met de rechten op de modellen, inclusief de V8 die in 1953 al uit het Amerikaanse programma is geschrapt. Simca gaat er echter stug mee door in de Vedette en de Ariane.

Na de overname van Talbot-Lago door Simca in 1959 duikt de V8 met een cilinderinhoud van 2.351 cc zelfs op in de sportwagens van dat merk, omdat BMW geen motoren meer wil leveren. Ook bouwt Simca de motor tussen 1964 en 1973 in de Simca Unic Mamron Bocquet (S.U.M.B.) vrachtwagens voor het Franse leger, die blijven rijden tot in de jaren 90.

De V8 steekt in 1959 opnieuw de Atlantische Oceaan over wanneer Simca de Vedette (onder andere met de naam Rallye) in Brazilië gaat bouwen. Deze Braziliaanse Vedette krijgt in 1966 een opvolger, de Esplanada, met nog steeds een afgeleide van de V8 Flathead onder de motorkap. Dat blijft ook zo wanneer Chrysler, een van Fords grote concurrenten uit Detroit, in 1967 de Simca-activiteiten in Brazilië overneemt en de krachtbron nog tot 1969 blijft bouwen. In de hot rod-wereld is de flathead nu nog steeds populair en rijden er versies met kopkleppen en benzine-injectie rond die zonder problemen tot 700 pk kunnen leveren.

Dit artikel is eerder verschenen in AutoWeek Classics nummer 8 uit 2016.