Een opvallende stap van Ford in de VS: het merk gaat de aldaar geldende ‘North American Charging Standard’ van Tesla gebruiken voor elektrische modellen. Die vervangt de CCS-poort en betekent dat elektrische Fords aan Tesla’s Supercharger-netwerk kunnen worden geladen in de VS.

Voor Europeanen levert dit nieuws wellicht opgetrokken wenkbrauwen op. Hier kunnen vrijwel alle elektrische auto’s immers al aan de Tesla Supercharger, dankzij de openstelling voor andere merken door Tesla en het universele gebruik van de CCS-laadstandaard. In de VS is dat anders. Daar geldt voor niet-Tesla-EV’s de CCS1-combostekker als de standaard voor snelladen, net even anders dan ‘onze’ CCS2-combo. Tesla’s gebruiken in de VS nog altijd een eigen, veel compactere snellaadaansluiting. Die stekker heet officieel de ‘North American Charging Standard’ (NACS) , maar is dat door die tweedeling dus bepaald niet.

Dit verschil betekent dat de openstelling van Tesla-Superchargers voor andere merken een lastig verhaal is in de VS en Canada. Jammer, want zeker in Noord-Amerika is Tesla’s snellaadnetwerk compleet superieur aan de alternatieven. Dat lijken ze bij Ford nu ook in te zien. Het merk kondigt aan dat bestuurders van een elektrische Ford vanaf het voorjaar van 2024 terechtkunnen bij de 12.000 Supercharger-locaties van Tesla, dan nog met een speciaal voor dat doel en door Tesla ontwikkelde adapter. Later, vanaf 2025, wordt de Tesla-laadaansluiting de standaard voor elektrische Fords in Noord-Amerika. In beginsel gaat het dan om de Mustang Mach-E en de F-150 Lightning, want de nieuwe Explorer is een puur Europese aangelegenheid. Fords met een Tesla-aansluiting zullen overigens net als Tesla’s een adapter moeten gebruiken om bij andere snelladers te kunnen laden, maar dat is volgens Ford beter dan andersom. Betalen gaat net als bij Tesla volledig geautomatiseerd, maar dan via de Ford-app in plaats van de Tesla-app.

Andere merken?

Deze samenwerking is uiterst interessant, omdat het de vraag oproept of andere merken volgen. De Tesla-laadaansluiting is ontegenzeggelijk compacter en fraaier dan de dubbele CCS-poort, maar het leek er lang op dat de keuze voor CCS nu eenmaal was gemaakt. Onder meer het kleine Aptera koos al eerder voor het standaardiseren van de Tesla-norm, maar Ford is het eerste grote merk dat op dit vlak zijn meerdere erkent in Tesla.