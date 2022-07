Aptera wil dat Tesla-stekker de laadnorm wordt in de VS

Aptera, de bouwer van een innovatieve ‘zonne-auto’ , wil dat de Tesla-laadconnector de standaard wordt in de VS. Dat scheelt bakken met geld en is bovendien gewoon een fraaiere oplossing, vinden de oprichters.

Aptera-oprichters Chris Anthony en Steve Fambro gaven al eerder aan dat ze zelf in ieder geval de Tesla-laadconnector gaan toepassen voor de Aptera. Die super-efficiënte EV wordt weliswaar deels geladen door de zon, maar heeft ook nog gewoon een laadaansluiting. Tesla’s oplossing is compacter en lichter en volgens Aptera ook fraaier en eenvoudiger in het gebruik. Duidelijke voordelen dus.

Zozeer zelfs, dat het volgens Anthony en Fambro een goed idee zou zijn om voor alle in de VS verkochte EV’s deze laadstandaard te gebruiken. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn de twee een petitie gestart op Change.org.

Hoewel het voor ons Europeanen niet het meest relevante nieuws is, vinden we het toch interessant. Onlangs is namelijk de discussie opgelaaid over het openstellen van Tesla Superchargers voor auto’s van andere merken. Dat was in Europa een stuk makkelijker, want hier hangt Tesla sinds de komst van de Model 3 al CCS-kabels aan Superchargers. In de VS is dat niet het geval en zijn Superchagers nog altijd louter voorzien van de oorspronkelijke, unieke Tesla-aansluiting.

Die aansluiting bedachten de Amerikanen voordat de CCS-aansluiting er was, maar Tesla zelf lijkt er bepaald geen halszaak van te maken om van de eigen connector de standaard te maken. Het merk heeft zich in Europa zelfs allang gewonnen gegeven en hanteert hier voor de kleinere modellen de CCS-aansluiting, terwijl voor S en X voorlopig nog met een door Tesla geleverde adapter kan worden gewerkt. Het hanteren van de Tesla-laadaansluiting voor alle EV’s zou in de VS dus een enorme besparing opleveren omdat de laders van het grootste netwerk van het land – dat van Tesla- dan niet hoeven worden aangepast. Toch lijkt de kans klein dat Aptera’s plan werkelijkheid wordt, want wereldwijd is CCS inmiddels de norm.

Overigens is zo’n CCS- of Combo-stekker in de VS wel anders dan bij ons. In Noord-Amerika hanteert men de Type 1-aansluiting, hier is Type 2 de norm. Het verschil is eenvoudig te zien, want het bovenste ‘AC-deel’-van de stekker is daar rond en hier afgeplat. Het verschil komt naar verluidt door de verschillen in het stroomnet. In Europa is 3-fasen de norm, en daarvoor is alleen Type 2 geschikt.