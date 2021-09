Ford Evos: potentiële Mondeo-opvolger in detail

De Evos is misschien wel een van de meest interessante modellen die Ford buiten Europa aanbiedt. Vandaag kunnen we je meer vertellen over de Ford Evos, een auto die perfect zou kunnen dienen als opvolger van de Mondeo.

Eerder dit jaar liet Ford in Sjanghai de Evos zien, een auto die je het best kunt omschrijven als een hoog op de poten staande liftback of als een platgeslagen cross-over. Inderdaad, net als de nieuwe Citroën C5 X. Ford riep jaren geleden al dat de opvolger van de inmiddels op leeftijd geraakte Mondeo 'iets heel anders' zou worden en dus lag het voor de hand dat de Ford de Evos op termijn naar Europa zou halen als opvolger van de Mondeo. Ford riep later zelf dat dit niet het geval was, al dook vervolgens op Europese bodem toch echt een testexemplaar van de Evos op. Kortom, vooralsnog is niet helder of de Evos daadwerkelijk 'de nieuwe Mondeo' is. In China in ieder geval niet, daar staat hij naast de Mondeo op de menukaart. Wél kunnen we je nu meer informatie over de Ford Evos vrijgeven.

De Ford Evos blijkt een waar slagschip. De auto is maar liefst 4,92 meter lang. Dat maakt hem nog eens 5 centimeter langer dan de al niet bepaald kleine huidige Mondeo. Ook is de Ford Evos ruim 13 centimeter langer dan de reeds genoemde Citroën C5 X. De wielbasis van de Ford Evos is bovendien riant, die bedraagt namelijk 2,95 meter terwijl de Mondeo tien centimeter minder tussen z'n voor en achteras heeft. De wielbasis van de Evos is zelfs een ruime centimeter groter dan die de Mercedes-Benz E-klasse, dat belooft veel goeds voor de interieurruimte. Op welk platform de Evos staat, is nog even onduidelijk, al lijkt de door joint-venture Changan Ford geleverde auto niet op een basis van Changan te staan. Gewoon een Ford dus.

Ford levert de Evos in China vooralsnog met één motor, een 2,0-liter grote Ecoboost-viercilinder die 238 pk en 376 Nm via een achttraps automaat naar de voorwielen stuurt. Ook opvallend is het interieur van de Ford Evos. Zelfs in de omgerekend zo'n €30.200 kostende voorlopige basisversie zit namelijk een 27-inch (!) breed infotainmentscherm. Jawel, 27-inch, oftewel een scherm met een diameter van bijna 70 centimeter. Het 4k-scherm loopt over in het 12,3-inch grote digitale instrumentarium en dat levert de auto optisch een display op van 1 meter breed. De software waar de systemen op draaien is overigens afkomstig van het Chinese Baidu. Geen Google-software dus zoals Fords dat per 2023 in Europa krijgen. Standaard heeft de Evos onder meer uitgebreid elektrisch verstelbare voorstoelen, een achteruitrijcamera, parkeersensoren rondom en een uitgebreide reeks passieve en actieve veiligheidssystemen.

Tot op heden konden we je alleen een witte Evos laten zien, een speciaal uitgedoste First Edition. Ford komt ook met een sportiever uitgedoste ST-Line, een versie die onder meer over twee zones gescheiden klimaatregeling, afwijkende bumpers en 20- in plaats van 19-inch groot lichtmetaal heeft. Motorische upgrades heeft die versie echter niet.

Wat vinden jullie? Moet Ford de Evos als een gek in voor de Europese markt geoptimaliseerde vorm naar ons deel van de wereld halen? In maart 2022 is het namelijk over en uit voor de Mondeo. Laat het ons weten in de reacties!