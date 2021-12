Ford Everest in beeld

Ford Australië laat een geheel nieuwe Ford Everest zien. Die nog gecamoufleerde auto is een logische stap, want de Everest is niets meer of minder dan het SUV-broertje van de Ranger.

De Ford Ranger werd onlangs in een geheel nieuwe vorm voorgesteld. De pick-up begint zijn carrière in Australië, waar deze werkpaarden erg in trek zijn, maar zal uiteindelijk letterlijk de wereld over gaan. De Ranger is sinds een paar jaar immers ook in de VS leverbaar en staat ook in Nederland gewoon op de prijslijst, al duurt het naar verwachting wel tot 2023 eer het nieuwe model hier verschijnt.

De Everest kent een wat minder mondiale loopbaan. Als het SUV-broertje van de Ranger is het een echte, onversneden terreinwagen, met veel bodemvrijheid en een ladderchassis. In Europa is daarvoor, buiten een paar lifestyle-types als de Jeep Wrangler na, geen markt.

De Ford Everest, een concurrent van de Toyota Fortuner, gaat Europa dan ook nooit (via de officiële wegen) zien, maar dat kan ons er niet van weerhouden om even mee te spieken met de Australiërs. De familieband met de Ranger is in ieder geval overduidelijk. We zien bijvoorbeeld hetzelfde front, met de kenmerkende, C-vormige dagrijlichten. De achterkant is logischerwijs wel helemaal anders. In plaats van de verticale lichtunits die voor pick-ups verplicht lijken te zijn, krijgt de Everest horizontaal geplaatste lichtclusters mee, verbonden met een zwarte strip.

Het bijgevoegde persbericht gaat vooral over het toegepaste camouflagemotiefje. Toch is er één concreet nieuwsfeitje: de onthulling van de auto heeft in het eerste kwartaal van 2022 plaats.