Ford-CEO na bezoek aan China: 'Als we deze strijd verliezen, hebben we geen toekomst meer'

Geen mensen meer

48
Productie bij Zeekr - foto AFP, eenmalig gebruik
  • FOTO'S AFP
  • Nieuws

Ontzagwekkend. Vooral die term gebruikte Jim Farley, CEO van Ford Motor Company, na zijn recente bezoek aan China. De technologische vooruitgang en efficiëntie die hij zag in Chinese fabrieken, hebben diepe indruk gemaakt. 'Als we deze strijd verliezen, hebben we bij Ford geen toekomst meer'.

Na een reeks fabrieken te hebben bezocht, was Jim Farley verrast over de technische innovaties die in Chinese auto's worden ingebouwd – van zelfrijdende software tot gezichtsherkenning. "De kosten en de kwaliteit van hun voertuigen zijn veruit superieur aan wat ik in het Westen zie. We zitten wereldwijd in een concurrentiestrijd met China, en dat gaat niet alleen om elektrische auto's. Als we deze strijd verliezen, hebben we bij Ford geen toekomst meer."

En: de Ford-CEO is niet de enige Westerse topman die verrast terugkeerde na een bezoek aan het Verre Oosten. Andrew Forrest, de Australische miljardair achter mijnbouwgigant Fortescue – dat fors investeert in groene energie – zegt dat zijn reizen naar China hem hebben overtuigd om te stoppen met de eigen productie van elektrische aandrijflijnen voor voertuigen. Aan The Telegraph vertelt hij: "Ik kan je nu fabrieken in China laten zien, waar je in feite naast een grote transportband staat en de machines uit de vloer omhoog komen en onderdelen gaan assembleren", vertelt Forrest. „Je loopt langs deze transportband en na zo'n 800 à 900 meter rijdt er een vrachtwagen naar buiten. Er zijn geen mensen. Alles is gerobotiseerd."

Meer lezen over hoe Westerse fabrikanten tegen China aankijken? Dat lees je in dit artikel.

48 Bekijk reacties
Ford

PRIVATE LEASE Ford

INFO

Lezersreacties (48)

