Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Ford Edge L
 
Nieuws

Ford vernieuwt grote SUV met bekende naam: Ford Edge

Deze blijft wel in China

Lars Krijgsman
3

Terwijl Ford het leveringsgamma in Europa de afgelopen jaren heeft versoberd, is het aanbod van het merk elders juist uitgebreid. De Ford Edge bestaat bij ons al jaren niet meer, maar de modelnaam is nog volop in leven. Vandaag keert de Ford Edge terug op het AutoWeek-podium, want de SUV is vernieuwd.

Fiesta, Focus en Mondeo. Het zijn drie uiterst bekende modelnamen die je tegenwoordig niet meer in de showrooms van Ford tegenkomt. Het modellengamma van Ford is weliswaar uitgebreid met modellen als de Capri en Explorer, maar is in andere delen van de wereld veel uitgebreider. We nemen het leveringsgamma van Ford in China als voorbeeld. Daar voert Ford de Ranger, F-150 en Mustang, maar ook een specifiek voor de lokale markt ontwikkelde Bronco,de Mondeo, Mondeo Sport, de 'echte' Explorer, de internationale Bronco, de Kuga, de Equator, Equator Sport én de Ford Edge L. Die laatste werd in 2023 gepresenteerd en heeft alleen met zijn naam een link met de Edge die tussen 2016 en 2019 in Nederland werd geleverd. Die Edge L is vernieuwd.

De Ford Edge L is 5,01 meter lang en heeft een wielbasis van 2,95 meter. De minimaal 1.950 kilo zware SUV is daarmee slechts enkele centimeters korter dan de 'grote Explorer'. De Edge L staat een trede lager op de statusladder. De vernieuwde Edge L heeft een nieuwe neus met vernieuwde en hoekiger vormgegeven bumpers. De verticale uitlopers aan weerszijden van de koplampen zijn korter en aan de achterzijde verhuist de kentekenplaat van de achterklep naar de achterbumper. De Edge L is in China leverbaar met een derde zitrij. De Edge L komt met een hyrbide aanrijflijn met 2.0-viercilinder, al is de SUV er ook met een 2.0 zónder elektrohulp.

De Edge L is een creatie van het samenwerkingsverband dat Ford in China met Changan heeft. De Edge L komt niet naar Europa. Niet elke 'Chinese Ford' blijft echter in China. Onlangs bracht Ford in Europa de Transit City op de markt, feitelijk de Ford-versie van een Chinese bestelbus van Fords andere joint-venturepartner: Jiangling Motors.

3 Bekijk reacties
Ford Ford Edge

Gerelateerde forum topics

Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Ford Edge LPG Automaat

Ford Edge

LPG Automaat

  • 2008
  • 197.855 km
  • LPG/Benzine
  • 196kW/266pk

Automatisch

Online sinds 1 maand
Autobedrijf Lienden
€ 7.750
Ford Edge 2.0 TDCI Sport PANO/NAP/STL.VRW+VENTLATIE/ACC/BLIS

Ford Edge

2.0 TDCI Sport PANO/NAP/STL.VRW+VENTLATIE/ACC/BLIS

  • 2017
  • 174.954 km
  • Diesel
  • 154kW/209pk

Automatisch

Online sinds 1 maand
Geemen Automotive
€ 18.950
Ford Edge 2.0 TDCI vignale ST-LINE..... AUTOMAAT PANORAMDAK APPLE CARPLAY ETC...

Ford Edge

2.0 TDCI vignale ST-LINE..... AUTOMAAT PANORAMDAK APPLE CARPLAY ETC...

  • 2018
  • 118.976 km
  • Diesel
  • 154kW/209pk

Automatisch

Online sinds 1 maand
Autobedrijf Thomas
€ 17.944
Ford Edge 2.0 TDCI 210pk Bi Turbo Vignale | Trekhaak 2000KG | Elektrische Stoelen + Memory | Stoelkoeling + Verwarming | Adaptive Cruise Control | Navigatie | Panorama Dak |

Ford Edge

2.0 TDCI 210pk Bi Turbo Vignale | Trekhaak 2000KG | Elektrische Stoelen + Memory | Stoelkoeling + Verwarming | Adaptive Cruise Control | Navigatie | Panorama Dak |

  • 2017
  • 86.060 km
  • Diesel
  • 154kW/209pk

Automatisch

Online sinds 6+ maanden
Ford Sutherland Drachten
€ 26.900
Ford Edge 2.0 ECOBOOST 250 PK AUT. + STOELVERW. | CAMERA | TREKHAAK | NAVIGATIE

Ford Edge

2.0 ECOBOOST 250 PK AUT. + STOELVERW. | CAMERA | TREKHAAK | NAVIGATIE

  • 2016
  • 206.460 km
  • Benzine
  • 183kW/249pk

Automatisch

Online sinds 6+ maanden
Autobedrijf Hazet
€ 14.900
Ford Edge 2.0 TDCI Sport Automaat 210pk Panorama Navigatie El achterklep Cruise Control 18LMV

Ford Edge

2.0 TDCI Sport Automaat 210pk Panorama Navigatie El achterklep Cruise Control 18LMV

  • 2017
  • 90.761 km
  • Diesel
  • 154kW/209pk

Automatisch

Online sinds 6+ maanden
Autobedrijf Gerrit Boks B.V.
€ 22.900

Lees ook

Nieuws
Ford F-150

Ford bouwt incomplete auto’s vanwege chiptekort

Nieuws
Facelift Ford Edge Europa

Ford Edge van Nederlandse prijslijst geschrapt

Nieuws
Facelift Ford Edge Europa

Vernieuwde Ford Edge geprijsd

Eerste rijtest
AutoWeek 08 2019

Ford Edge - Eerste rijtest

Nieuws
Ford Edge

Schaduwspeler: Ford Edge

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.