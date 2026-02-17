Er zijn in 2025 248.020 boetes uitgeschreven voor het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat achter het stuur, in totaal gaat het om bijna 90 miljoen euro aan boetes. In 2024 ging het nog om 154.408 boetes. In de meeste gevallen gaat het om het vasthouden van een telefoon. Maar liefst 73.000 van de ruim 248.000 geconstateerde overtredingen zijn geconstateerd door de focusflitsers die dit jaar door het Openbaar Ministerie in gebruik zijn genomen. Dit jaar wil het OM het aantal focusflitsers in Nederland vergroten tot 50 stuks.

De politie zelf was ook actiever. In heel 2025 heeft de politie 589.281 beschikkingen opgelegd na een staandehouding. Dat waren er een jaar eerder nog 510.420. Let wel: het gaat hier om verkeersovertredingen in brede zin. Het gaat dus niet enkel om aan automobilisten opgelegde boetes.

Opvallend: de stijgende lijn in het aantal boetes dat werd opgelegd wegens het overtreden van inrijverboden vanwege milieuzones of autovrije zones, kwam vorig jaar tot een eind. Dat aantal liep terug van bijna 300.000 in 2024 naar 230.000 vorig jaar. Er zijn 40.934 boetes uitgeschreven voor het binnenrijden van een nul-emissiezone met een voertuig dat niet aan de nul-emissie-eis voldoet.

Het resultaat over heel 2025: 7.570.861 uitgeschreven Mulder-boetes. Dat waren er in 2024 nog 7.913.692. Volgens Rijksoverheid zijn er bijna een half miljoen snelheidsboetes minder uitgeschreven. Zijn we dan minder hard gaan rijden? Welnee. Die afname wordt volgens de Rijksoverheid onder meer veroorzaakt door 'vervanging van apparatuur'. Het aantal boetes voor door rood rijden bleef met ruim 215.000 stuks op hetzelfde niveau als in 2024. Wel zijn er meer parkeerboetes uitgedeeld: 493.220 stuks in 2025 versus 465.819 stuks in 2024.

De meest actieve focusflitsplekken in Nederland - 2025

Provincie Gemeente en locatie Aantal Overijssel Kampen N307 hmp 108,5 Li 4.670 Noord-Holland Amsterdam N200 Haarlemmerweg thv hmp 2.9 Li 4.104 Overijssel Enschede Zuiderval thv Spaansland 3.171 Noord-Holland Amsterdam Burgemeester Stramanweg thv Gulden Kruispad 3.078 Overijssel Twenterand N36 Hmp 15,5 Re 2.908 Zuid-Holland Rotterdam Vierhavenstraat t.h.v. Lekstraat 2.747 Gelderland Druten N322 thv hmp 61.2 2.364 Gelderland Harderwijk N302 thv hmp 105.8 2.128 Overijssel Kampen N50 Hmp 240,8 Li 2.085 Noord-Brabant Eindhoven JF Kennedylaan thv Tempellaan 2.064 Utrecht Veenendaal N233, ter hoogte van hmp 5.4 1.994 Zuid-Holland 's-Gravenhage Lozerlaan thv Rietvoorndaal 1.935 Noord-Brabant Hilvarenbeek N269 thv hmp 19.5 1.897 Noord-Brabant Eindhoven Tilburgseweg thv viaduct Noord Brabantlaan 1.760 Zuid-Holland Rotterdam Maasboulevard thv. Buizenwerf 1.643

Meeste snelheidsboetes trajectcontroles - 2025